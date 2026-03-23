La tensión entre Alianza Lima y Universitario de Deportes sumó un nuevo capítulo a pocos días del clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes. El club blanquiazul informó formalmente a la SUNAT sobre la carta notarial que le envió al directivo. El documento fue remitido a la entidad tributaria mediante conducto notarial.
¿Cuando jugarán Alianza Lima y Universitario en el Torneo Apertura?
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