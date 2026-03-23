Alianza Lima le notificó a la SUNAT sobre la carta notarial a Franco Velazco. (Foto: Alianza Lima / Universitario)
Alianza Lima le notificó a la SUNAT sobre la carta notarial a Franco Velazco. (Foto: Alianza Lima / Universitario)

La tensión entre Alianza Lima y Universitario de Deportes sumó un nuevo capítulo a pocos días del clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes. El club blanquiazul informó formalmente a la SUNAT sobre la carta notarial que le envió al directivo. El documento fue remitido a la entidad tributaria mediante conducto notarial.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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