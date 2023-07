DeporData ¿Qué tanto se juegan Guillermo Salas y Jorge Fossati en el clásico?

Pinta para ser uno de los clásicos más calientes de los últimos tiempos. Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán este sábado en Matute (8:30 pm. / Liga 1 Max) por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson y llegarán no precisamente en su mejor momento. Los blanquiazules vienen de caer de manera inesperada ante Sport Boys, lo cual incrementó la incertidumbre de sus hinchas con respecto a lo que pasará con Guillermo Salas. No solo pasa por los resultados, sino por la manera de juego que no viene convenciendo ni a sus propios jugadores. Por otro lado, los cremas fueron eliminados de la Copa Sudamericana ante Corinthians y con un final accidentado. Si bien hay un respaldo a la gestión de Jorge Fossati, los problemas externos han mermado no solo en él, sino también en su plantel. ¿Qué tanto se juegan los técnicos de los equipos más populares del Perú? ¿Quién tiene los mejores números en 2023? ¿Alguno podría decir adiós ante un resultado adverso? En este especial para Depor Data de lo contamos.

La última vez que Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron fue en el Apertura: 2-1 a favor de los blanquiazules en el Monumental. Video: GolPeru. GUILLERMO SALAS: AVALADO POR LOS NÚMEROS, MÁS NO POR EL JUEGO Guillermo Salas asumió las riendas de Alianza Lima ante una emergencia. La salida de Carlos Bustos, tras una seguidilla de malos resultados, hizo que ‘Chicho’ asuma el primer equipo para intentar encaminarlo en el Clausura 2022. Melgar ya había ganado el Apertura y en el segundo torneo los blanquiazules estaban relegados tras perder el clásico y empatar ante Cantolao en Matute. Salas no solo le dio una inyección anímica al plantel, sino también consiguió una racha de triunfos que, sumado a la irregularidad de los equipos que estaban arriba suyo, le permitiero tomar el primer lugar, ganar el Clausura y meterse de manera directa a la final nacional, la cual la ganó frente al ‘Dominó'. Esto hizo que, pensando en el plan 2023, se le renueve la confianza al técnico que sacó bicampeón a Alianza Lima. Sin embargo, su presente es incierto y una derrota ante el clásico rival podría agudizar la crisis en La Victoria. Guillermo Salas continúa invicto en Matute (Foto: GEC)

Sus números en 2023 PD PG PE PP GF GC PTS PROD 27 17 2 8 43 23 53 65% PD: DIRIGIDOS / PG: GANADOS / PE: EMPATADOS / PP: PERDIDOS / GF: GOLES A FAVOR / GC: GOLES EN CONTRA / PTS: PUNTOS / PROD: PRODUCCIÓN El último partido de Alianza Lima fue una derrota inesperada ante Sport Boys. Video: GolPeru. A FAVOR: DE LOCAL HA SIDO INVENCIBLE A NIVEL NACIONAL Guillermo Salas tiene números que lo respaldan plenamente. Este año, y sin contar el WO ante Sporting Cristal, consiguió el 76% que disputó, entre torneos nacionales e internacional. No hay otro club que tenga estas cifras. Puede jactarse, además, que es el actual técnico campeón de Alianza Lima y que, además, ganó el Torneo Apertura y lidera el Acumulado. Es decir, si el campeonato terminara hoy, los blanquiazules estarían asegurados en la final nacional y elegirían dónde definir el torneo al ser el equipo más regular. Gran parte de esta producción ha sido porque Alianza convirtió Matute en una verdadera ‘caldera’ para sus rivales. A nivel local solo Sporting Cristal le pudo robar un empate. El resto se fue con las manos vacías. Es decir, a nivel local sumó el 94% de puntos que fue local. Curiosamente, la última vez que fue derrotado en casa por Liga 1 fue ante Universitario de Deportes, su rival de este sábado. Fue el 4 de setiembre de 2022. Los números de Alianza Lima como local en 2023 PD PG PE PP GF GC PTS PROD 14 10 2 2 28 7 32 76% PD: DIRIGIDOS / PG: GANADOS / PE: EMPATADOS / PP: PERDIDOS / GF: GOLES A FAVOR / GC: GOLES EN CONTRA / PTS: PUNTOS / PROD: PRODUCCIÓN La última vez que Alianza Lima jugó en Matute empató sin goles con Cristal. Video: Liga 1 Max. EN CONTRA: LAS CONSTANTES LESIONES Para nadie es un secreto que Alianza Lima tiene el mejor plantel del fútbol peruano. Al equipo que salió bicampeón en 2022 le sumó jugadores de selección y/o jerarquía. Llegaron Carlos Zambrano, Santiago García, Gabriel Costa, Andrés Andrade, Christian Cueva, Pablo Sabbag, entre otros. Cuando ‘Chicho’ tuvo a todos a disposición, los blanquiazules tuvieron una racha de nueve triunfos consecutivos. Es por eso que se llevaron con cierta facilidad el Torneo Apertura. Sin embargo, en la temporada se fueron dando algunas lesiones inesperadas y hasta inexplicables. En algún momento, incluso, Salas tuvo a seis habituales inhabilitados, siendo los casos de Gino Peruzzi, Andrés Andrade y Gabriel Costa los más sentidos porque venían en gran nivel. A esto le sumamos la indisciplina de Christian Cueva, que terminó con restarle espacio dentro del equipo. Incluso ‘Chicho’ tuvo que completar el banco de suplente con juveniles, ante la ola de lesionados. Así están los ‘tocados’ de Alianza Lima JUGADOR ÚLTIMO PARTIDO ESTADO ACTUAL GINO PERUZZI 15 de mayo No hay reporte oficial SANTIAGO GARCÍA 1 de julio No llega al clásico ANDRÉS ANDRADE 16 de julio Jugó los descuentos ante Boys GABRIEL COSTA 16 de julio Salió lesionado ante Boys PABLO SABBAG 8 de julio Podría reaparecer ante la ‘U’ YORDI VÍLCHEZ 16 de julio No llega al clásico Alianza Lima volvió a quedar último en su grupo copero. No clasifica a octavos desde 2010. Video: ESPN. JORGE FOSSATI Su llegada fue en el momento preciso. Universitario de Deportes había encajado tres derrotas consecutivas en Liga 1 y estaba próximo a debutar en la Copa Sudamericana. Es así como Jorge Fossati llegó al país para reemplazar al argentino Carlos Compagnucci y tomó las riendas del equipo en un momento complicado. Sin embargo, ese triunfo ante Cienciano, que le dio el pase a la fase de grupos, fue una base para lo que luego consiguió. La ‘U’ empezó a ganar y mostrar una propuesta de juego. Estuvo 12 partidos sin perder (10 triunfos y 2 empates), pero el mal arranque no le permitió discutirle a Alianza Lima el Apertura . En el Clausura es uno de los líderes (junto a Melgar y Sporting Cristal) y, pese a que quedó eliminado en el plano internacional, tiene crédito con los cremas. Jorge Fossati es el actual entrenador de Universitario. (Foto: Prensa Universitario de Deportes) Sus números en 2023 PD PG PE PP GF GC PTS PROD 26 16 3 7 41 19 51 65% PD: DIRIGIDOS / PG: GANADOS / PE: EMPATADOS / PP: PERDIDOS / GF: GOLES A FAVOR / GC: GOLES EN CONTRA / PTS: PUNTOS / PROD: PRODUCCIÓN Universitario de Deportes viene de ser eliminado como local ante Corinthians, por la Copa Sudamericana. Video: ESPN. A FAVOR: CON TODA LA ARTILLERÍA A MATUTE A diferencia de Alianza Lima, la ‘U’ podrá contar con todos sus futbolistas para afrontar el clásico. José Carvallo y Alex Valera, ausentes en el último choque ante Corinthians por suspensión, podrán ser considerados por Fossati. El técnico ‘charrúa’, además, tendrá que elegir entre ‘San José' y Diego Romero, arquero que cuando tuvo la oportunidad la aprovechó al máximo. Piero Quispe recuperó su nivel y a su talento le ha sumado gol. El volante ha sido transcendental en las últimas fechas y se ha complementado bien con Edison Flores, que hasta el momento no ha sido titular tras su retorno a Universitario, pero que viene mejorando en la parte física y futbolística. Ante el ‘Timao’ le cambió la cara al equipo. No tiene lesionados ni suspendidos para el choque de este sábado . Así llegan algunos ‘soldados’ de Fossati JUGADOR PARTIDOS (CLAUSURA + SUDA) ÚLTIMO PARTIDO NELSON CABANILLAS 4 18 de julio MARTÍN PÉREZ GUEDES 4 18 de julio ALEX VALERA 5 14 de julio DIEGO ROMERO 3 18 de julio PIERO QUISPE 6 18 de julio EDISON FLORES 4 18 de julio EN CONTRA: DE VISITA ES UN EQUIPO DISTINTO El talón de Aquiles de esta ‘U’ de Fossati ha sido cuando sale del Monumental. Y no solo en el plano internacional, donde ganó su primer partido ante Gimnasia en La Plata y luego perdió sus cuatro visitas, sino también a nivel local. Eso le costó quedar relegado en el Torneo Apertura, donde hubo hasta seis equipos con mejores números que los cremas en esa condición. Fossati consiguió el 44% de puntos de visita, de los cuales dos fueron en Lima (Municipal y Cantolao) y ‘visitó' a Sport Boys en el Monumental . Si a eso le sumamos que Alianza Lima es el mejor local de la Liga 1, entonces la ‘U’ tendrá que hacer un partido casi perfecto para intentar llevarse algo de Matute. Además, debe encontrar un equilibrio en lo emocional. Es el equipo peruano con más expulsados en lo que va del año. Son 15 que vieron la roja y casi todas incidieron en los resultados. Los números de Universitario de Deportes de visita en 2023 PD PG PE PP GF GC PTS PROD 13 5 2 6 14 9 17 44% PD: DIRIGIDOS / PG: GANADOS / PE: EMPATADOS / PP: PERDIDOS / GF: GOLES A FAVOR / GC: GOLES EN CONTRA / PTS: PUNTOS / PROD: PRODUCCIÓN La última vez que Universitario de Deportes jugó de visita en Lima fue en el 4-1 ante Cantolao en el estadio Nacional, por la fecha 3. Video: Liga 1 Max.

