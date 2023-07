Sería mezquino no reconocer que Universitario luchó por igualar la serie contra Corinthians; pero nos engañamos también si no existe una crítica hacia lo que fue el desempeño del cuadro crema durante los playoffs de octavos de final. En el balance general, la ‘U’ fue un equipo que logró competir y no sacó provecho de eso, porque no fue decisivo cerca del arco. Solo en el Monumental los cremas remataron 18 veces, nueve de esos disparos fueron al arco y uno solo terminó en gol (de penal). En cambio, el ‘Timao’ sacó siete remates, cinco directos al arco y dos fueron goles. Es decir, la efectividad, por más que el rival sea inferior, decide la eliminatoria.

"ALLÁ POR UN GESTO TIENEN A UN PREPARADOR FÍSICO PRESO DESDE HACE SIETE DÍAS": Jorge Fossati EXPLOTÓ tras el gesto de Ryan, jugador de Corinthians, a los hinchas de Universitario en la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/rSJbAXJ36K — ESPN Perú (@ESPNPeru) July 19, 2023

No obstante, esa estadística es la foto final del partido, porque hubo otros matices igual de importantes a considerar. En la cancha, la ‘U’ tuvo sus mejores momentos con Piero Quispe encarando, trasladando el balón y haciendo funcionar el juego del equipo. Fue el mejor de los once que alineó Fossati; pero no tuvo un socio a la altura de su nivel. Faltó ese pase previo al gol, decidir mejor con el compañero, profundizar la ofensiva y romper las líneas de los centrales rivales para llevar peligro. Quispe no alcanzó esa fase y sus socios como Polo, Pérez Guedes o Urruti mucho menos. Solo Edison Flores, quien ingresó en el complemento, le dio otro impulso al grupo para buscar una remontada que nunca llegó.

Por otro lado, Universitario salió a jugar a la cancha del Monumental tratando de mentalizarse en lo que ocurría dentro del campo, pero todavía afectado por lo que dejó el duelo de ida en Sao Paulo una semana atrás . No solo había desventaja en el marcador, sino también en lo mental. Reponerse de un 1-0 en contra es difícil y para un equipo que no contó con su principal goleador (Alex Valera) ni su mejor arquero (José Carvallo) eso suponía un reto mayor. Además, lo ocurrido con el preparador físico Sebastián Avellino por los actos racistas contra los hinchas de Corinthians, el cuestionado comunicado del club para defenderlo sin pedir disculpas y las críticas hacia la tonta expulsión de Valera en Brasil también condimentaron un partido que pudo terminar peor.

Es difícil competir internacionalmente. Y para un equipo peruano como la ‘U’ lo es mucho más. Si con poco es complicado hacer mucho, con menos de lo que tienes la dificultad crece todavía más. En ese sentido, Universitario no llegó bien a la revancha contra el ‘Timao’, le costó el doble de exigencia y el triple de sacrificio. Ni siquiera con individualidades como las de Quispe, Flores o Polo pudieron resolver un panorama adverso. Todo eso juega en un partido y Fossati lo sabe. Dentro de su rol como DT, arriesgó y perdió. Tal vez la campaña de la ‘U’ en la Sudamericana no sea un fracaso, pero sí una deuda pendiente que deberá saldar la próxima vez. Por más que se haya competido, no hay justificación que valga cuando te elimina el equipo alterno de un Corinthians que priorizó el torneo local en lugar del internacional.

