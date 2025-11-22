Alianza Lima vs. UTC: fecha, horarios y canales de TV por el Torneo Clausura

El fútbol peruano vive una jornada más de la Liga 1. Este domingo 23 de noviembre, Alianza Lima y UTC protagonizarán un choque clave por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El duelo, que se disputará desde las 3:00 p.m. (hora peruana), podría definir los cupos a torneos internacionales y un descenso. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Alianza Lima afronta este partido en Matute con la mira puesta únicamente en asegurar su puesto a los play-offs a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Con el título nacional perdido, el equipo dirigido por Néstor Gorosito necesita sumar los tres puntos en casa para consolidar su posición en la tabla acumulada y cerrar con tranquilidad el año.

Bajo su dirección, Alianza ha intentado imponer un juego más ofensivo y vertical. “Pipo” exige a su equipo una alta efectividad para desarmar a rivales que se cierran en Lima. El equipo ha mostrado fragilidad en la definición, por lo que la precisión en el ataque será la principal clave.

Alianza buscará dominar la posesión y utilizar la amplitud de su campo para generar espacios, con sus carrileros proyectándose constantemente. Gorosito necesita que el equipo controle los ritmos del partido y evite la desesperación, buscando abrir el marcador antes del descanso.

UTC llega a Lima con el objetivo de escalar posiciones en la tabla acumulada y no encontrarse con el inevitable descenso. El equipo, que ha tenido un rendimiento irregular, necesita sumar de visita, algo que ha sido su gran desafío a lo largo del torneo.

El “Gavilán del Norte” planteará una estrategia defensiva en el llano de Lima, buscando armar un bloque sólido para frustrar la ofensiva de Alianza. El equipo de Cajamarca debe priorizar la disciplina táctica y evitar que los extremos aliancistas generen centros y desbordes.

El historial reciente en Matute es favorable a Alianza Lima, que ha ganado la mayoría de los enfrentamientos directos en casa. Para UTC, sumar un punto sería un logro significativo. Buscarán aprovechar la velocidad de sus delanteros en la transición para sorprender y complicar la noche del equipo blanquiazul.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. UTC?

El partido entre Alianza Lima vs. UTC, válido por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, será transmitido EN VIVO por L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma Liga 1 Play, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. UTC?

El duelo entre Alianza Lima vs. UTC está programado para este domingo 23 de noviembre desde las 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 5:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 2:00 p.m., y en España a las 10:00 p.m. del mismo día.

