Mientras la temporada 2025 llega a su fin y los equipos se preparan para las vacaciones, FBC Melgar se encuentra en un punto de inflexión crucial de cara al próximo año, enfrentando dos frentes que definirán su futuro inmediato: la inminente venta de su máxima joya defensiva, Matías Lazo, y una batalla financiera por los derechos de televisión que afecta directamente su presupuesto. La directiva ‘rojinegra’ ha decidido romper el silencio para aclarar el panorama de transferencias y denunciar un incumplimiento que golpea la operatividad del club.

El administrador de la institución, Ricardo Bettocchi, conversó con Radio Contacto Sur para brindar detalles sobre la planificación 2026. El tema principal fue la situación de Matías Lazo, quien se ha consolidado como uno de los defensores con mayor proyección del fútbol peruano.

Con 131 partidos oficiales y 3 goles en su cuenta personal, el canterano ha cumplido un ciclo y su salida al extranjero es vista como el paso lógico para su carrera. Bettocchi confirmó que el interés internacional es real y diverso, desmintiendo algunos rumores específicos pero validando otros.

“Hemos conversado con equipos de cuatro países. Tres clubes consultaron situaciones distintas, y ninguno era Toronto, como se mencionó. También hay propuestas de Argentina, Brasil y de un país de Europa”, detalló el directivo, ampliando el abanico de posibilidades más allá de la MLS.

Matías Lazo podría dejar Melgar tras recibir ofertas del exterior para la temporada 2026. (Foto: FPF)

La postura del club es de total apertura para facilitar el crecimiento del jugador, entendiendo que su nivel ya supera el torneo local. “Estoy seguro de que si no sale en esta ventana, sale en la siguiente, porque se lo merece”, agregó Bettocchi, dejando en claro que la transferencia es cuestión de tiempo.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en Arequipa. El administrador aprovechó la entrevista para exponer una situación crítica respecto a las finanzas del club. Bettocchi reveló que 1190 Sports, empresa dueña de los derechos televisivos, mantiene la deuda cercana a los 3 millones de dólares con Melgar, un monto que ya fue reconocido por la propia televisora pero que sigue impago.

El directivo relató con indignación la falta de seriedad de la empresa en las últimas reuniones. “Hace dos o tres meses hubo una reunión con la casa televisora... lo primero que hicimos como Melgar fue preguntarles por qué no nos cumplen lo que nos deben... La respuesta fue, frente a todos los clubes y con absoluto desparpajo, que sí, que estaban en deuda con nosotros y que querían ver cómo solucionarlo. Y ahí quedó. Nunca más nos contactaron, nunca más contestaron”, afirmó.

El conjunto arequipeño es uno de los equipos peruanos que ha alzado su voz de protesta en contra de 1190 Sports.

Para dimensionar el golpe económico, Bettocchi hizo una comparación con los presupuestos de los clubes más grandes de Lima. “Que a Melgar le deban casi 3 millones de dólares, para el presupuesto que corresponde a nuestra realidad, es como que a la U o Alianza les deban 7 u 8 millones”, explicó.

Pese a este obstáculo financiero, la reestructuración deportiva para el 2026 será profunda. El administrador adelantó que se viene un recambio importante en el plantel, mayor al de años anteriores. “Vamos a tener un grupo de jugadores que van a salir y otros que van a llegar. En años pasados llegaban tres o cuatro jugadores; esta vez es probable que lleguen seis u ocho, para todas las líneas”, aseguró.

Finalmente, Bettocchi señaló que el proceso de depuración está en marcha, con salidas que se darán por venta, préstamo o rescisión. “Estamos en pleno proceso de evaluación. Apenas tengamos algo para presentar, lo publicaremos en las redes sociales”, concluyó.

