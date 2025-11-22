El paso de Horacio Calcaterra de Sporting Cristal a Universitario de Deportes marcó un antes y un después en el mercado de pases reciente del fútbol peruano. Pasó de ser el capitán y referente absoluto en el Rímac a convertirse en una pieza clave del histórico tricampeonato ‘crema’. Sin embargo, las razones exactas de su abrupta salida a finales de 2022 siempre estuvieron rodeadas de rumores. Ahora, en una entrevista con Aldo Olcese, el volante rompió su silencio y apuntó directamente a la gestión de Joel Raffo como el detonante de su partida.

El mediocampista nacionalizado peruano fue tajante al señalar que su intención inicial siempre fue renovar, pero sintió que la dirigencia no valoró su esfuerzo ni su trayectoria. Calcaterra explicó que la negociación se rompió no por falta de voluntad suya, sino por la intransigencia del presidente ‘celeste’.

“Yo me fui porque no llegué a un acuerdo con Joel Raffo, pero no llegué a un acuerdo a pesar de que ya había cedido un montón en las condiciones”, confesó en una reciente entrevista para el programa de YouTube de Aldo Olcese.

El punto de quiebre fue la duración del contrato y las cláusulas de rendimiento que el club quería imponerle a su capitán. Calcaterra buscaba estabilidad con un contrato de dos años fijos, mientras que Raffo le ofrecía un esquema condicionado que ponía en riesgo su salario.

“Yo quería 2 años y él me quería hacer 1, pero yo le dije que me estaba bajando las condiciones, estoy haciendo un esfuerzo económico para quedarme, haceme dos”, relató el jugador. La oferta del club era de “uno más uno”, donde el segundo año dependía de jugar más del 70% de los partidos. De no cumplir esa meta, el sueldo se le reduciría drásticamente: “Si no, me bajaba como un 30% más”, agregó ‘Calca’.

Mientras Cristal demoraba en asegurar a su líder, la competencia actuó rápido. Calcaterra reveló la diferencia de trato entre ambos clubes. Manuel Barreto, gerente de la ‘U’, lo contactó apenas un día después de finalizar el torneo para felicitarlo y mostrar interés real. “Un día después me llamó y preguntó si ahora sí podía negociar... Cristal me llamó recién a la semana que terminó el campeonato”, comparó el volante.

Pese a todo, el jugador hizo un último intento con Raffo, pidiendo que le aseguren el monto y los dos años fijos para quedarse. Ante la respuesta negativa del presidente, que insistió en el formato “1+1”, Calcaterra tomó la decisión final, la cual, según confiesa, le costó emocionalmente.

“Lo llamé a Joel y le dije que me iba a ir, con todo el dolor, o sea la voz la tenía quebrada”, sentenció Calcaterra. Esa llamada cerró un ciclo de una década en el Rímac y abrió la puerta para su exitosa etapa en Universitario, dejando al descubierto las grietas en la gestión deportiva de su exquipo.

Aldo Corzo defiende a Horacio Calcaterra

El defensor y capitán de Universitario, expresó su desacuerdo con la decisión de Sporting Cristal de liberar a Horacio Calcaterra. El mediocampista fue crucial para que el equipo ‘crema’ lograra el tricampeonato en 2023, 2024 y 2025. Corzo subrayó la relevancia de ‘Calca’ dentro del plantel y resaltó su capacidad para generar un impacto positivo en sus compañeros.

“‘Calca’ para mí es un crack, no sé cómo lo dejaron ir. Él es un líder dentro y fuera de campo, gran persona, es ‘crack’. Ellos dejaron ir a un líder. ‘Calca’ suma en todo aspecto, aparte que es un ganador”, comentó Corzo en una reciente entrevista.

