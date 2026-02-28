Alianza Lima consiguió una victoria de oro en su dura visita a Cajamarca, y el gran héroe de la jornada no fue ninguno de sus delanteros estrella, sino un baluarte de la defensa. Renzo Garcés se puso la capa para regalarle un triunfazo por la mínima diferencia a su equipo frente a UTC, un resultado que les permite mantenerse en lo más alto y seguir como líderes absolutos de la tabla de posiciones. El capitán blanquiazul demostró que está en el mejor momento de su carrera y, sorprendentemente, se ha convertido en la principal carta de gol del plantel en este arranque de la Liga 1, desatando la alegría de toda la hinchada que viajó para alentarlos.

Este importante resultado no solo suma tres puntos en el campeonato, sino que sirve como un tremendo desahogo para un plantel que ha estado bajo mucha presión recientemente. Con un comando técnico nuevo intentando plasmar su idea y varios jugadores recién llegados adaptándose al rigor del torneo.

Tras el pitazo final, el defensor fue el primero en tomar la palabra y agradeció por el buen momento que atraviesan. “Primero dar la gloria y la honra a Jesús... Bueno, estoy muy feliz, creo que se ve el grupo muy fortalecido”, expresó con mucha emoción el central íntimo, valorando el gran esfuerzo colectivo.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentaron por la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

Garcés reconoció que el equipo no siempre va a lucir un juego brillante, pero la actitud nunca se puede negociar en la cancha. “Es un grupo que hay partidos buenos, hay partidos malos, pero siempre trata de dejar lo mejor. Este triunfo es para el grupo y la familia”, agregó el líder de la zaga.

La buena relación en la interna del vestuario ha sido fundamental para sacar adelante los encuentros más cerrados. “Esto es una familia, hay compañeros nuevos, el cuerpo técnico es nuevo... Hemos pasado por momentos difíciles, pero supimos superar y estamos muy felices hoy”, confesó sobre la gran unión del plantel.

Alianza Lima venció por 1-0 a UTC con gol de Renzo Garcés. (Foto: ITEA Sports)

Renzo Garcés el goleador de Alianza Lima

El dato estadístico que más sorprende en este inicio de año es que, con esta nueva anotación, el zaguero ya suma tres goles en la temporada 2026. Así, Garcés se coloca sorpresivamente como el máximo goleador del equipo, superando a delanteros de mucha jerarquía como Paolo Guerrero, Luis Ramos y Federico Girotti.

Al ser consultado sobre si imaginaba arrancar el torneo siendo el artillero absoluto del club, mantuvo su habitual perfil bajo. “No, la verdad que no, pero creo que esto es un equipo, cualquiera puede hacer gol. Hoy Jesús me permite hacer el gol de la victoria”, indicó, dándole el mérito al trabajo de todos.

Finalmente, el capitán aprovechó el momento de alegría para enviarle un mensaje de compromiso a la afición. “Que a pesar de poder jugar bien o poder jugar mal... el equipo siempre va a dejar el máximo y hay siempre cosas por mejorar y vamos a seguir trabajando”, concluyó.

