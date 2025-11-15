Alianza Lima no quiere esperar al final del año para definir su camino rumbo al 2026, y por ello ha empezado a mover piezas en silencio para reforzar un plantel que apunta alto en lo local y en lo internacional. En medio de ese trabajo adelantado, un nombre conocido en el continente ha vuelto a tomar protagonismo: Ramón ‘Wanchope’ Ábila, atacante argentino con pasado en Boca Juniors y Cruzeiro, quien estaría siendo evaluado como una posible carta ofensiva por pedido de Néstor Gorosito. Su mención ha reactivado el debate entre los hinchas, sobre todo porque coincide con el reciente viaje de la directiva a tierras argentinas.

La visita de Franco Navarro y su grupo de trabajo a Buenos Aires encendió las alarmas, ya que inicialmente se informó que el objetivo principal era conocer la situación de Luis Advíncula. Sin embargo, la presencia de los dirigentes en el duelo entre Huracán y Newell’s Old Boys despertó nuevas sospechas, principalmente porque ese partido tenía como protagonista a ‘Wanchope’, quien también habría sido observado detenidamente.

La información fue revelada por el periodista José Varela, quien aseguró que el atacante de 36 años se ha convertido en una alternativa real en el radar íntimo. Según explicó, el interés no surgió de improviso, sino que se enmarca dentro del análisis general que Alianza está realizando en el mercado argentino, donde buscan futbolistas con recorrido, fortaleza física y experiencia en torneos internacionales.

Otro factor que alimenta esta posibilidad es la relación entre Ábila y Gorosito, quienes coincidieron en Colón de Santa Fe durante el 2023. En ese entonces, el técnico respaldó al delantero en momentos complicados, algo que hoy podría influir en su intención de tenerlo nuevamente bajo su dirección. Aunque la actualidad de ‘Wanchope’ en Huracán no es la mejor, su historial goleador sigue teniendo peso.

¿Hasta cuándo tiene contrato ‘Wanchope’ Ábila?

En lo contractual, Ábila mantiene vínculo con Huracán hasta diciembre de 2026, un detalle que obliga a cualquier club interesado a negociar un traspaso. No obstante, su cotización actual (cercana a los 150 mil euros) no representaría una cifra inaccesible para Alianza Lima, especialmente si consideran que su valor ha disminuido debido a su irregular presente en el conjunto argentino.

Además de Ábila, Varela aseguró que otro jugador de Huracán también estaría en carpeta íntima. Se trata de Eric Ramírez, futbolista polivalente que puede jugar como delantero o extremo, y a quien Gorosito también dirigió en Gimnasia. El periodista comentó que el club argentino podría sufrir varias salidas en el próximo mercado, lo que abriría una ventana más accesible para negociar.

Wanchope Abila jugó Boca Juniors. (Foto: Boca Juniors Oficial)

A pesar de todas estas señales, desde Alianza Lima no se ha confirmado ninguna negociación concreta. El club continúa manejando el tema con cautela, priorizando el análisis del plantel actual y la evaluación de objetivos de cara a la próxima temporada, en la que buscan no solo recuperar protagonismo local, sino también mejorar su rendimiento internacional.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de la para de actividad por la Fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana, cuando reciba a UTC, por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

