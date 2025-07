En mayo del año pasado, Yordy Reyna aprovechó el receso en el fútbol ruso para volver a Matute y ver en vivo a Alianza Lima. Recibió el cariño de la gente y prometió algún día, más temprano que tarde, volver al club del cuál es hincha. Hoy, los caminos de la ‘Magia’ y el cuadro blanquiazul siguen separados, pero un giro de 180 grados podría adelantar esa vuelta. Al menos, es la intención del equipo comandado por Néstor ‘Pipo’ Gorosito.

“Cuando vuelta, tengo que estar bien físicamente. No vengo a relajarme. Quiero venir a sumar. El día que vuelva darle lo mejor al club que me dio todo, y gracias a eso a mi familia le he podido dar mucho”, declaró el delantero en aquel entonces.

Actualmente la ‘Magia’ viene evaluando su futuro con Torpedo Moscú, club donde le queda un año más de contrato pero que se vio envuelto en un escándalo en los últimos años: logró volver a la Premier League de Rusia esta temporada, pero fue sancionado por amaño de partidos y automáticamente perdió nuevamente la categoría.

Yordy Reyna jugó la última temporada en Rodina Moscú a préstamo. (Foto: Torpedo Moscú)

Esta situación le permitiría a Yordy Reyna rescindir su vínculo para no jugar por segundo año consecutivo en Segunda División. Sin embargo, el deseo del delantero sería continuar su carrera en el exterior, ya sea en Rusia o en otro país.

“Alianza Lima sí se ha comunicado con Yordy Reyna, pero la respuesta que les ha dado es que desea continuar su carrera en el extranjero. Además, para todos los dirigentes hay un debate interno y la balanza se daba para darle el ok, pero el jugador desea seguir su carrera en el extranjero”, señaló el periodista José Varela en su canal de YouTube.

Es decir, la mente del delantero por ahora es continuar en el extranjero. Sin embargo, dependiendo de las ofertas y propuestas que haya sobre la mesa, no se puede descartar que la ‘Magia’ cambie de parecer. Es del agrado de la directiva aliancista.

Su punto a favor, además de su hinchaje y que viene con continuidad en Rusia, es que no ocupa plaza de extranjero y puede jugar en diferentes posiciones del ataque. Queda esperar si hay novedades mientras el mercado de pases siga abierto en la Liga 1.

Alianza Lima empató 0-0 con UTC por la última fecha del Torneo Apertura y ahora piensa en Gremio. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo se enfrentarán Alianza Lima vs. Gremio?

Según la programación de la CONMEBOL, Alianza Lima y Gremio se verán las caras por los play-offs de la Copa Sudamericana 2025 en partidos de ida y vuelta. El primero de ellos será este miércoles 16 de julio, pactado para las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Luego, la vuelta se llevará a cabo en el Arena do Gremio, el miércoles 23 de julio a las 7:30 p.m.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su alternativa de streaming en la plataforma DGO. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

