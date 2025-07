Después de la decepcionante participación de Boca Juniors en el Mundial de Clubes, de donde se despidieron en fase de grupos sin siquiera poder ganarle al Auckland City, el arranque del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina suponía el comienzo de una nueva ilusión para la hinchada. Sin embargo, las sensaciones no son las mejores tras el empate sin goles ante Argentinos Juniors.

En medio de las críticas por el bajo rendimiento frente al ‘Bicho’, Luis Advíncula fue uno de los señalados por la prensa argentina y los medios especializados no escatimaron al analizar su presentación en el Estadio Diego Armando Maradona. El futbolista peruano arrancó de titular por el flanco derecho, pero no gravitó como en sus mejores jornadas y, además, le costó asociarse con Malcom Braida.

La mejor demostración de eso se dio a los 14′, cuando en una situación aparentemente inofensiva nació una acción a favor de Argentinos Juniors. Lo peor de todo es que esto se originó por una pésima comprensión entre Advíncula y Braida, lo que a su vez provocó la tarjeta amarilla para ‘Lucho’ por una fuerte falta sobre Tomás Molina.

Luis Advíncula llegó a Boca Junior tras su paso por Rayo Vallecano. (Foto: Getty Images)

Así pues, la calificación de TyC Sports fue la más lapidaria con el también jugador de la Selección Peruana. Según esta valoración, Advíncula no pasó de los 4 puntos sobre 10. “Le costó el partido. No se proyectó mucho en ataque en una cancha que limita sus capacidades físicas y en defensa no respondió como debe un lateral”, señaló el citado medio.

Asimismo, Olé, principal diario deportivo de Argentina, lo calificó con 5.5 y, tal como se evidenció durante el encuentro, cuestionó su poco entendimiento con Braida. “No se entendió con Braida, no fue a la pelota e hizo falta para evitar una contra: amarilla. De los laterales fue el que más pasó al ataque, el que más se mostró. Hasta ahí”, comentaron.

Con esto, Luis Advíncula sigue estando bajo la lupa y los hinchas continúan pidiendo su salida como reacción ante sus malos partidos. De momento, según lo que se supo de su última charla con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, el ‘Rayo’ está firme en el club y por ahora no se trabaja en alguna posible transferencia.

Incluso, hace una semana se conoció que hubo una propuesta sobre la mesa de Sao Paulo, pero este interés no prosperó. Recordemos que el chinchano tiene contrato con el ‘Xeneize’ hasta diciembre del 2026 y, por más que no sea imprescindible para Miguel Ángel Russo, todo hace indicar que seguirá en el equipo por lo que resta de la temporada. Veremos si esto no cambia en los próximos meses.

Sao Paulo intentó fichar a Luis Advíncula en este mercado de pases. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de empatar por 0-0 con Argentinos Juniors, Boca volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Unión de Santa Fe, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 18 de julio desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, con alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

