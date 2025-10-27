El pitazo final en Cajabamba sentenció una agónica remontada de UTC por 3-2 sobre Alianza Universidad de Huánuco, un resultado que deja al equipo huanuqueño al borde del descenso en el Torneo Clausura. Sin embargo, la noticia no fue solo la derrota, sino la airada reacción de su técnico. Un visiblemente mortificado Roberto Mosquera se presentó en conferencia de prensa no solo para analizar el partido, sino para lanzar una dura acusación contra el arbitraje y la organización de la Liga 1.

La derrota caló hondo en el experimentado entrenador, quien sintió que el resultado no se definió por méritos deportivos, sino por factores externos. Sin guardarse nada, Mosquera desató una fuerte crítica, apuntando a que las decisiones arbitrales incidieron directamente en el marcador y que su equipo fue perjudicado en una instancia donde se juegan la permanencia en la máxima categoría.

El técnico inició su intervención con una frase lapidaria que resume su indignación. “Tengo muchos años como hombre de fútbol y realmente lo que he visto hoy ha sido un abuso, pero nadie dice nada”, señaló Mosquera. Su queja apuntó directamente a la designación arbitral de la CONAR para un duelo tan trascendental como este.

Alianza Universidad quedó en zona peligrosa de descenso directo. ( Foto: Liga1)

“Nosotros acusamos al árbitro Santos porque si bien no tenemos nada contra él, sí queríamos árbitros FIFA para este partido; queríamos a alguien con mayor garantía y experiencia porque nos estamos jugando cosas importantes”, detalló el estratega, explicando que habían advertido la necesidad de un juez de otra categoría para un duelo de esta magnitud.

Mosquera fue específico al enumerar los fallos que, según él, inclinaron la cancha. Cuestionó la disparidad de criterios en las amonestaciones y fue directo sobre las jugadas en las áreas. “Hoy nos sacaron tarjetas a su antojo, nos cobraron un penal que no fue, y hubo otro que pudo haber sido”, afirmó.

El entrenador conectó este hecho con un problema que, asegura, es endémico en el fútbol peruano: el temor a represalias por hablar. “Siento una profunda tristeza por lo que viene sucediendo en nuestro fútbol y, lamentablemente, nadie levanta la bandera de acusar, porque les caen encima”, expresó, visiblemente contrariado por la situación.

Roberto Mosquera llegó a Alianza Universidad con la misión de salvar el descenso. (Foto: Alianza UDH)

La crítica escaló de la cancha a la organización, cuestionando la gestión de la CONAR y la priorización de los torneos. “No tengo nada contra la Liga 3, pero no puede ser posible que manden a los mejores árbitros para ese torneo. Por eso estamos hundidos en el último lugar de Sudamérica”, sentenció Mosquera.

Consciente de que sus palabras podrían traerle consecuencias, el DT se mostró desafiante. “Y sé lo que me van a decir seguramente mañana, pero no tengo miedo. Hoy me he sentido triste y muy decepcionado por lo que pasó en la cancha”. Además, amplió su queja a la falta de uniformidad en las reglas: “Y no creo que sea direccionado para mí, pero acá hay equipos que pagan tarde a sus jugadores y tampoco pasa nada”.

Finalmente, Mosquera puso sobre la mesa el sacrificio logístico de su plantel, que contrasta con las facilidades que, según él, se le dan a otros. Fueron 4 días los que asegura el plantel tuvo que viajar para llevar hasta Cajabamba, por lo que trasladó nuevamente la misma queja que otro clubes plantean respecto al cambio de localías constante que beneficia a uno u otro equipo.

“No puede ser posible tampoco que hayan equipos que opten por cambiar localía cuando se les viene en gana. Todo esto es muy lamentable”, sentenció el técnico. La derrota en Cajabamba deja a Alianza UDH con la soga al cuello, pero para su entrenador, la batalla no es solo contra el descenso, sino contra un sistema que, a su juicio, carece de rigor y transparencia.

