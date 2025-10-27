Luego de perder por 4-0 a manos de Bahía, hubo muchas dudas alrededor de Gremio para afrontar el partido de este último fin de semana frente a Juventude, sobre todo porque el equipo necesitaba ganar con autoridad para reponerse de la paliza que sufrió en la fecha anterior. Sin embargo, la historia no volvió a repetirse y el equipo de Erick Noriega se hizo fuerte en casa para imponerse por 3-1 con un ‘hat-trick’ de Carlos Vinícius, en el duelo válido por la jornada 30 del Brasileirao 2025.

A lo largo de la semana hubo un fuerte debate en los medios de comunicación partidarios del ‘Tricolor’, respecto a quiénes deberían conformar la zaga central del equipo, especialmente después del 4-0 que les propinó Bahía. Los cuestionamientos surgieron a partir del error que cometió Walter Kannemann en el último tanto, lo que llevó a que muchos pidan de regreso a Wagner Leonardo.

Pese a que la dupla entre Wagner y Noriega se mantuvo sólida cuando coincidieron en el campo, Mano Menezes hizo oídos sordos a las críticas y sostuvo su línea defensiva con el exjugador de Alianza Lima y Kannemann. La jugada le salió bien al experimentado entrenador brasileño, ya que, pese al descuento de Juventude sobre el final, sus zagueros le respondieron a la altura.

El ‘Samurái’ sumó su décimo partido en el conjunto de Porto Alegre y nuevamente estuvo sólido en cada una de sus funciones. A pesar de un mínimo error en el despeje que derivó en el descuento de los visitantes, eso no quita que su rendimiento no bajó en esta jornada y dejó en claro que se la pondrá difíciles a sus competidores directos.

Erick Noriega registra 10 partidos con Gremio. (Foto: Gremio)

Globo Esporte, en su sección donde los periodistas cubren los pormenores de Gremio, le dio una puntuación de 5.5, mientras que la torcida que votó en la web lo respaldó con un 7.1. En la reseña del diario señalaron: “Bueno en el golpeo y en los pases aéreos. Desvió de forma incompleta la jugada que derivó en el gol de Juventude”.

Del lado de Sofascore, el también jugador de la Selección Peruana fue puntuado con un sólido 7.1, el cual describe que defensivamente estuvo firme y no dejó resquicios que fueran aprovechados por los delanteros de Juventude. Las estadísticas son claras: dos intervenciones, seis despejes, cuatro recuperaciones y un disparo bloqueado.

Por continuidad y ritmo, todo hace indicar que Erick Noriega cerrará su primera temporada en el Brasileirao como titular. Esa buena noticia tendría que completarse con la clasificación de Gremio a un torneo internacional: por ahora décimo primeros con 39 puntos y quieren asegurar la Copa Sudamericana; eso sí, están a ocho puntos de la Copa Libertadores, con ocho partidos por jugarse. Todo puede suceder.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-0 a Juventude, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Corinthians, en el compromiso correspondiente a la fecha 31 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 2 de noviembre desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Neo Química Arena.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

TE PUEDE INTERESAR