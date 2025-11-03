Alianza Universidad igualó 2-2 ante Cusco FC en Huánuco y quedó al borde del descenso. A falta de dos partidos, los azulgranas deben ganar los seis puntos en juego y esperar otros resultados para no perder la categoría. Precisamente en dicho partido ante los ‘dorados’, animados de la Liga 1, perdieron una gran oportunidad de reencontrarse con la victoria. Tras el gol del argentino Juan Tévez, AUDH lo dio vuelta gracias a un doblete del ecuatoriano Joffre Escobar y estaba a punto de irse con la victoria al descanso, pero un penal cometido por Paolo Fuentes le dio el empate a Cusco FC. Esta situación generó la molestia de Yorleys Mena, delantero del cuadro huanuqueño.

“Ayer en Huánuco, Yorleys Mena increpó y agredió físicamente a Paolo Fuentes al finalizar el primer tiempo. Le reclamó por el penal que hizo. El defensa nacional también respondió pero fue cambiado y no volvió a salir ni en el banco de suplentes”, tuiteó el periodista Gustavo Peralta, quien estuvo a nivel de campo en dicho partido en la transmisión de L1MAX. Es decir, vio en primera persona el conato de bronca.

En los descuentos del primer tiempo, Paolo Fuentes tomó de la camiseta a Juan Tévez, quien cayó dentro del área y el árbitro, luego de revisar en la cámara del VAR, cobró la pena máximo. Iván Colman puso el 2-2 definitivo para Cusco FC en la última jugada antes del descanso. Yorleys Mena, capitán de Alianza UDH, increpó a su compañero y ambos se enfrascaron en una discusión verbal y física.

Yorleys Mena llegó esta temporada a Alianza UDH tras perder la categoría con la UCV. (Foto: Liga 1)

De hecho, la situación llegó al vestuario y ahí Roberto Mosquera tuvo que calmar las aguas y tomar una decisión, también pensando en que quedaba todo un tiempo para intentar cambiar la historia ante Cusco FC. Por ello, mantuvo a Mena y decidió dejar a Fuentes en los camerinos, para poner en su lugar a Alberto Ampuero. El colombiano jugó todo el partido, pero el marcador no se movió más.

Alianza Universidad visitará este fin de semana a Alianza Atlético en Sullana y en la última jornada recibirá a Juan Pablo II. El equipo de Roberto Mosquera necesita ganar los seis puntos y esperar que el cuadro ‘papal’ pierda ante Atlético Grau en la próxima jornada para definir todo en la última fecha. Dependerá del DT si seguirá contando con Paolo Fuentes o lo marginará del plantel en las dos últimas jornadas.

Cabe mencionar que Alianza Universidad de Huánuco rescindió el contrato de Jesús Barco, Carlos Ascues y Alexi Gómez por actos de indisciplina, así que el DT cuenta con menos alternativas para poner la mejor alineación posible en los dos últimos compromisos. En el caso de Mena, buscará evitar su segundo descenso consecutivo: en 2024 perdió la categoría con la Universidad César Vallejo.

Roberto Mosquera llegó a Alianza Universidad con la misión de salvar el descenso. (Foto: Alianza UDH)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Universidad?

Luego de igualar por 2-2 ante Cusco FC, Alianza Universidad volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en partido válido por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este domingo 9 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

