En 2011, con 18 años cumplidos, Álvaro Ampuero comenzó a escribir su historia en el fútbol: fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y debutó con el primer equipo de Universitario de Deportes. Y un año después, fue noticia en una de las transferencias más sonadas del fútbol peruano al extranjero en aquel momento: Parma de Italia compró su pase por 400 mil dólares. Luego de una larga trayectoria en el Perú y fuera del país, el zurdo hoy vive un buen momento con Cusco FC y volvió a pisar el Monumental para enfrentar al vigente bicampeón y líder del Torneo Clausura.

De hecho, para el lateral izquierdo hubo una serie de emociones al reencontrarse con varios amigos y excompañeros, en especial con Andy Polo y Edison Flores, con quienes compartió en aquella campaña exitosa en la Copa Libertadores Sub-20. Eso sí, más allá de la derrota y lo que fue la importancia del partido, dedicó unas palabras a su exequipo.

“Son amigos que deja el club (Andy Polo y Edison Flores). La verdad tengo muchos amigos, la gente que trabaja, me da gusto que el club esté así hoy en día”, declaró en GOLPERU. Luego, fue consultado sobre su actualidad en uno de los clubes protagonistas de la Liga 1 y también si en algún momento le gustaría volver a Universitario, club del cual es hincha.

“Ahora me debo a Cusco FC, y soy muy agradecido con Cusco. Creo que es un club que está haciendo las cosas bien, así que contento”, acotó el lateral izquierdo, quien tuvo un duelo aparte con Andy Polo en esa banda. Cabe destacar que llegó este año a Cusco FC luego de pasar por Atlético Grau y la Universidad San Martín en las dos últimas temporadas.

Álvaro Ampuero jugó en Parma y Padova de Italia. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, y más allá de la derrota en el Monumental, Cusco FC sigue en la pelea por el Torneo Clausura: quedó a cinco puntos de Universitario de Deportes con un partido menos. Eso sí, Ampuero es consciente de que necesitan ganar la mayor cantidad de puntos y esperar un traspié de los cremas.

“Falta mucho, esperemos que la ‘U’ se pueda caer. Es un equipo sólido, pero los partidos hay que jugarlos. Nos pasó a nosotros con ADT, que no estaba en los planes perder. Estamos en la pelea, no nos vamos a rendir. Somos un plantel corto, pero que lucha siempre en todas las canchas”, agregó el zurdo.

Este martes, en el Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC se medirá a Deportivo Garcilaso en uno de los derbis cusqueños de esta temporada en la Liga 1. Y el próximo sábado, los ‘dorados’ visitarán a Los Chankas en Andahuaylas, en otro reto de suma importancia para los dirigidos por Miguel Rondelli.

Cusco FC sufrió su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de caer 3-2 ante Universitario, Cusco FC volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el martes 30 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.