Álvaro Barco habló sobre ausencia de Alex Valera. (Video: GOLPERU)

El director deportivo de Universitario de Deportes explicó la ausencia del delantero ante Juan Pablo II. Además, se refirió al riesgo de lesión por su convocatoria a la Selección Peruana.

Noticia en desarrollo...

