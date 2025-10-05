Pablo Ceppelini explotó contra el desarrollo del juego y el arbitraje del Alianza Lima vs Alianza Universidad. (Video: L1 Max)
Pablo Ceppelini explotó contra el desarrollo del juego y el arbitraje del Alianza Lima vs Alianza Universidad. (Video: L1 Max)

En medio de la desazón de haber caído estrepitosamente en Huánuco, los futbolistas de Alianza Lima sienten un ambiente cargado de injusticia por varios antecedentes que, ellos alegan, los perjudican en su desempeño en el torneo local. Esta vez no ha sido la excepción, pues un muy furioso Pablo Ceppelini no se guardó nada al mencionar las falencias que sufre la Liga 1 y que no permite un desarrollo correcto del fútbol nacional, más aún por la urgencia que tenían de que Alianza Lima sume de a tres si quería seguir luchando por el título del Torneo Clausura.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS