Emelec es uno de los clubes históricos de Ecuador, pero que no atraviesa su mejor momento financiero ni futbolístico. El cuadro ‘eléctrico’ mantiene una deuda de 15 millones de dólares que se manifiesta en problemas con los jugadores, sanciones internacionales y un desempeño deportivo en caída libre. Los futbolistas son los más afectados, pues no están al día en sus pagos y algunos de ellos no reciben su salario desde julio. Por ello, Christian Cueva, Alfonso Barco y el resto de sus compañeros decidieron no concentrar por segundo partido consecutivo.

Esta vez, en el debut por el hexagonal para clasificar a la Copa Sudamericana, Emelec comenzó con el pie derecho y derrotó 3-1 a Deportivo Cuenca. Pese a no concentrar y dejar en claro su molestia por la falta de pagos, el ‘Bombillo Azul’ se encuentra a un punto del boleto al torneo internacional. En dicho compromiso, ‘Fonchi’ Barco ingresó a los 62 minutos, mientras que ‘Aladino’ Cueva no fue convocado por tercer partido consecutivo por una lesión.

El ‘10′, tras sufrir una lesión el pasado 15 de setiembre en el clásico ante Barcelona de Guayaquil, viajó a Perú con el consentimiento de la directiva para recuperarse y retornar lo antes posible a las canchas. Tras la victoria ante Deportivo Cuenca, el DT de Emelec dio detalles sobre el futuro del volante. “Cueva se está entrenando muy bien y se está poniendo a punto, es el más próximo a recuperarse”, declaró Guillermo Duró en conferencia de prensa.

Emelec derrotó 3-1 a Deportivo Cuenca con presencia de Alfonso Barco. (Foto: Emelec)

En ese sentido, es poco probable que ‘Aladino’ sea tomado en cuenta en el próximo partido de Emelec, programado para este miércoles 8 de octubre por los octavos de final de la Copa Ecuador ante Leones Negros, pero su presencia es casi un hecho tras el receso por fecha FIFA. Es decir, su regreso a las canchas sería el domingo 19 ante Aucas, por la fecha 2 del hexagonal final.

En el caso de Alfonso Barco, su última presencia en el equipo titular del ‘Bombillo Azul’ fue en el clásico ante Barcelona, con derrota por 4-0. Los siguientes tres partidos tuvo minutos desde la banca de suplentes, por lo que espera pronto volver al once de Guillermo Duró. Además porque, según la prensa ecuatoriana, había sido reservado por la Selección Peruana, aunque hasta el momento nunca se concretó su convocatoria.

Como era previsible, Christian Cueva tampoco fue considerado para la próxima fecha FIFA de la Selección Peruana, que enfrentará este viernes 10 de octubre a Chile en un amistoso internacional. Dependerá de su reaparición en las canchas y sus actuaciones, al igual que con Alfonso Barco, para ser tomados en cuenta por Manuel Barreto para los compromisos de noviembre, ante Rusia y nuevamente frente a la ‘Roja’.

Eso sí, para los peruanos, al igual que para el resto de sus compañeros, lo primero es que los directivos de Emelec cumplan su palabra y se pongan al día en los pagos con el plantel. Si bien el club publicó un comunicado en las últimas horas anunciando que “se procedió al pago de los sueldos correspondientes a la plantilla deportiva”, ningún futbolista confirmó esta noticia tras el partido ante Deportivo Cuenca.

Christian Cueva está próximo a volver en Emelec, según palabras de su DT Guillermo Duró. (Fotos: Emelec)

