Aumenta el universo de futbolistas con raíces peruanos que juegan en el exterior. El último caso tiene nombre y apellido: Juan Yangali, de 25 años y 1.68 m. Se trata de un volante de contención nacido en Argentina y que tiene padres peruanos. Jugó las últimas tres temporadas en San Telmo, un humilde equipo de la Primera Nacional, torneo de ascenso en Argentina, y que a fines de julio fue contratado por Gimnasia y Esgrima de La Plata, archirrival de Estudiantes y uno de los equipos con más historia de la Liga Profesional Argentina.

Luego de tres partidos donde se quedó en el banco de suplentes -ante Lanús, Deportivo Riestra y Rosario Central–, ‘Juancito’ sorprendió en los entrenamientos de esta semana y convenció a su DT Alejandro Orfila, quien decidió incluirlo en el equipo titular del ‘Lobo’ ante Sarmiento de Junín, para realizar su ansiado debut oficial en el torneo de Primera División. Fue triunfo del ‘Lobo’ por 1-0.

El futbolista de raíces peruanas disputó 72 minutos y recibió buenos comentarios de la prensa partidaria. Yangali acertó 15 de 20 pases cortos y ganó tres de cinco duelos. “No se entiende que ve Orfila en la semana para no ponerlo. Hoy Yangali demostró que es mucho más que Garayalde y Seoane, que no le quema la pelota. El doble 5 llegó para quedarse. Buen partido”, fue el comentario del portal Habla Gimnasia.

Axel Clazón, asistente técnico de Gimnasia y Esgrima LP, también dio sus impresiones por el debut del argentino-peruano. “Yo creo que hoy el grupo se impuso. Han surgido nombres que lo hicieron muy bien. ‘Juancito’ Yangali es un chico al que yo conozco y lo estuvimos preparando para esta ocasión”, declaró en rueda de prensa.

Juan Yangali tuvo su debut oficial con Gimnasia y Esgrima LP ante Sarmiento, por la Liga Profesional Argentina. (Foto: Gimnasia)

Cabe destacar que Yangali está a préstamo por hasta fines del 2026 en el equipo de La Plata, que cuenta con la opción de compra del 80% del pase por 300 mil dólares. Todavía es prematuro, pero el volante de contención tuvo un debut auspicioso y podría seguir sumando minutos en los próximos partidos del ‘Lobo’.

Tras el receso por fecha FIFA, Gimnasia se medirá el sábado 11 de octubre a Talleres y ocho días después vendrá un reto mayor: el clásico ante Estudiantes de La Plata. Una gran oportunidad para Juan Yangali, en caso siga gozando de la confianza del DT Alejandro Orfila. El siguiente compromiso, luego de enfrentar al ‘Pincha’, será nada menos que ante River Plate en el Monumental de Buenos Aires.

Sin dudas, una opción para seguir de cerca en la Videna con miras a una posible convocatoria a la Selección Peruana. Se trata del quinto futbolista con raíces peruanas en la Liga Profesional Argentina junto a Luis Advíncula (Boca Juniors), Bryan Reyna (Belgrano), Diego Romero (Banfield) y Juan Pablo Goicochea (Platense). Precisamente, los dos últimos fueron incluidos en la lista de Manuel Barreto para el amistoso ante Chile como parte de la renovación.

Gimnasia suma 13 puntos y se ubica a nueve de Deportivo Riestra, el sorprendente líder del grupo B. (Foto: Gimnasia)

