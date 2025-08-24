El clásico del fútbol peruano dejó distintas sensaciones tras el empate sin goles en el estadio Monumental, pero una de las voces más esperadas fue la de Anderson Santamaría. El defensor, que fue titular y uno de los mejores en la zaga de Universitario, no ocultó su incomodidad por el resultado final frente a Alianza Lima, ya que consideró que el equipo ‘crema’ hizo todo para quedarse con la victoria y se marchó con una sensación amarga por haber dejado escapar dos puntos en casa. El zaguero crema también aprovechó para referirse a su presente en el club merengue y sus aspiraciones con la selección peruana, tema que lo ilusiona en este nuevo ciclo.

“Un empate que en realidad jugando en nuestra cancha nos sabe muy poco”, comenzó señalando Anderson Santamaría con evidente molestia. Según explicó, Universitario fue el que buscó el partido de inicio a fin, generando más ocasiones de gol que su rival, incluso cuando Alianza Lima se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Kevin Quevedo. “Intentamos, intentamos, generamos, pero no entró. Molesto porque dejamos escapar dos puntos en casa”, añadió.

El defensa reconoció que el planteamiento del cuadro íntimo estuvo pensando más en defenderse y apostar por el contragolpe, pero destacó que la ‘U’ supo neutralizar esa estrategia. “Alianza es un equipo que sabe a lo que juega, con jugadores de selección y experiencia. Vinieron a esperar, quisieron jugar de contra, pero no recuerdo que nos hayan generado ninguna clara”, afirmó, dejando en claro que la sensación de superioridad no se trasladó al marcador.

Santamaría también subrayó la importancia del resultado pensando en la pelea por el Torneo Clausura. “Hemos perdido dos puntos en casa, y aquí en el Monumental queremos ganar todo. Si bien es cierto no se nos acercaron, pero a mí me importa la ‘U’. Hoy debimos ganar”, reiteró. Para el zaguero, el empate no deja de ser un retroceso en las aspiraciones de consolidar al equipo en lo más alto de la tabla.

Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Monumental.

El central de 33 años se refirió además a la exigente competencia interna que existe en la defensa merengue, donde comparte posición con jugadores como Williams Riveros y Aldo Corzo. “Sé a qué club vengo, sé la competencia que hay y lo complicado que es. Lo importante es poner en problemas al profesor Fossati y que él decida quién juega. Esta vez me tocó a mí, pero sé que cualquiera da lo mejor cuando le toca”, manifestó.

Sobre su adaptación, Anderson Santamaría dejó en claro que llegó con plena conciencia de lo que significa vestir la camiseta de Universitario y asumió la responsabilidad de estar a la altura. “Desde el primer día entendí la magnitud del club y la exigencia que implica cada partido, más aún en casa. Aquí no basta con competir, hay que ganar siempre”, sostuvo.

¿Qué dijo sobre volver a la Selección Peruana?

Finalmente, el defensor se refirió a un tema que lo motiva en lo personal: la posibilidad de volver a la selección peruana. “Yo lo dije, vine a la ‘U’ para prepararme, estar bien y que el técnico de la selección me tenga en cuenta. Si me llaman estaré listo, y si no, seguiré trabajando para que cuando llegue mi oportunidad me encuentre preparado”, expresó con ilusión.

Así, Santamaría deja un mensaje claro: su molestia por el empate refleja la exigencia que siente en Universitario, pero al mismo tiempo su desempeño apunta a un objetivo mayor. El defensor no esconde que sueña con volver a defender la camiseta bicolor, y cada actuación con los cremas será un examen clave para convencer al comando técnico de la selección.

