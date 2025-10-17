El Torneo Clausura 2025 va llegando a su fin y algunos comienzan a definir sus posiciones en la tabla general, así como marcan su destino para la próxima temporada. Para la segunda parte del año, muchos equipos optaron por reforzarse como fue el caso de Ayacucho FC y uno de los nombres que llegó arribó desde Europa: Andrés Aguilar. Nacido en Inglaterra, pero con raíces peruanas, decidió tener su primera experiencia en el plano local. Sin embargo, aún no suma minutos.

En el mes de agosto de 2025, Ayacucho FC anunció el fichaje de Andrés Aguilar, procedente del Kiruna FF, equipo que milita en la Division 2 de Suecia. Con 20 años de edad, decidió arribar al país de su abuelo y empezar un nuevo capítulo en su carrera. Si bien la expectativa es alta por verlo, desde el cuadro ‘Zorro’ han decidido no usarlo.

De acuerdo a la información que se pudo conocer, todo esto se debe a una decisión técnica. Ayacucho FC es dirigido por Sergio Castellanos quien, desde su llegada, apuntó a la mejora de resultados. Ahora, están ubicados en el puesto 16 con 26 puntos, solo uno arriba de UTC que es penúltimo.

Aguilar se desempeña como mediocampista ofensivo o también puede jugar como extremo por derecha. Su carrera inició en las divisiones menores de Watford y luego pasó a las filas del New Salamis en Inglaterra. Posteriormente, pasó al Yttehogdals IK en el año 2024, para firma por Kiruna FF en 2025.

Andrés Aguilar se formó en el fútbol inglés y sueña con jugar por la selección peruana. (Foto: Agencias)

“A los 15 años fui fichado por el Watford Football Club. Fue allí donde comenzó mi camino hacia el fútbol profesional. En Watford tuve la suerte de jugar contra futbolistas como Lewis-Skelly y Nwaneri,actuales figuras del Arsenal de Inglaterra”, reveló hace unos meses en entrevista con El Comercio.

Además, agregó: “También entrené en varias ocasiones con el primer equipo y con jugadores como João Pedro y Louza. Estar en Watford también me enseñó que hay que estar concentrado, trabajar duro, hacer un esfuerzo adicional y aspirar a más. Aprendí que era importante tener una buena rutina dentro y fuera del campo, tanto durante la temporada como en la pretemporada”.

En relación a sus habilidades, destacó: “Creo que poseo un buen control del balón y precisión en los pases, además de una combinación de habilidades técnicas y conciencia táctica que podrían complementar a un equipo. A la vez, estoy seguro de que podría seguir aprendiendo mucho jugando en un club peruano, ya que el fútbol siempre se trata de mejorar, evolucionar y complementar a tus compañeros de equipo”.

Cabe recordar que a fines del 2023, Aguilar tuvo contactos con la dirigencia de Sporting Cristal para pasar unas pruebas en La Florida, pero no se concretó. Además, llegó a entrenar con la Selección Peruana Sub 20. Por otro lado, fue tentado por Alianza Atlético para este 2025.

