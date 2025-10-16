El pasado viernes 10 de octubre, Felipe Chávez hizo su debut con la Selección Peruana en el amistoso frente a Chile, disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. A pesar de la derrota por 2-1, y el poco contacto que tuvo con la pelota a raíz de los escasos minutos que estuvo en el terreno de juego, este fue el primer gran paso para el volante de las divisiones inferiores del Bayern Múnich y que forma parte del recambio generacional que buscan consolidar desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Si bien el último domingo partió en silencio y sin declarar a la prensa mientras se dirigía a embarcarse con dirección a Alemania, ‘Pippo’ conversó con los medios oficiales del Bayern Múnich hace unas cuantas horas y reveló detalles inéditos de su estadía en la Villa Deportiva Nacional (Videna). En primera instancia, recordó cómo fue su largo viaje hasta el Perú y lo que significó sumarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros.

“Volé el domingo 5 después de nuestro partido de la liga regional contra el Ansbach. El segundo día en Lima, conocí al cuerpo técnico y al equipo en persona y entrené con ellos por primera vez. Debido al jet lag, al principio me pesaban las piernas, pero se me pasó rápidamente. Enseguida se creó un ambiente genial en el equipo. La mayoría se conocía de sus clubes, ya que casi todos juegan en Sudamérica”, relató.

Asimismo, recordó lo gratificante que fue reencontrarse con varios juveniles con los que compartió vestuarios hace no mucho en los microciclos de la Sub-20, ya que estar en el seleccionado absoluto significa un paso importante. “Ya conocía a varios jugadores de las categorías inferiores, y fue especial ver que ahora estábamos todos juntos en la selección absoluta”, añadió.

Felipe Chávez ingresó por Jairo Concha en su debut con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

En esa misma línea, recordó un hecho muy particular: el instante en el que, para romper el hielo durante la presentación de los nuevos seleccionados, eligió cantar. “Además de los entrenamientos y las sesiones de vídeo, también hubo una noche en la que todos los recién llegados tuvieron que presentarse. Podíamos elegir entre bailar y cantar. Elegí cantar porque bailar me resulta aún más difícil (risas)”, contó.

Para sorpresa de algunos, Felipe Chávez cantó un tema de Alianza Lima, pues su padre es hincha del equipo de La Victoria. Su decisión generó múltiples reacciones, entre aplausos y abucheos, pero siempre con buen ánimo. “Elegí una canción de Alianza Lima. Es el equipo favorito de mi padre, así que me sabía la letra. Por eso, algunos miembros del equipo me vitorearon y otros me abuchearon, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos”, añadió.

En cuanto al resultado desfavorable ante Chile, el volante de 18 años lamentó las circunstancias en las que se dio, ya que fue en los minutos finales y cuando el 1-1 parecía ser un marcador más justo por lo que se vio en el campo. “Fue divertido estar en la cancha con jugadores que ya habían jugado contra Argentina o Brasil. El gol encajado en el descuento nos molestó a todos. Claro, hubiéramos preferido ganar, pero así es el fútbol a veces”, complementó.

Felipe Chávez ya debutó con el primer equipo del Bayern Múnich durante la última pretemporada. (Foto: Getty Images)

Cuando Felipe Chávez se dispuso a ingresar al campo por Jairo Concha, fue inevitable que alguien no se percate del dorsal que llevaba en espalda: ’14′, número que llevó el recordado y mítico Claudio Pizarro. Al ser consultado sobre eso, el mediocampista lo asumió como una coincidencia, no sin antes elogiar a ‘Piza’ y a Paolo Guerrero, exjugadores del Bayern Múnich.

“No pude elegir el número. No sé si fue planeado o casualidad (risas). Pero para mí, Pizarro siempre fue el mejor internacional peruano, junto con Guerrero. Mi padre también fue un gran fan suyo. Así que, por supuesto, es un gran honor llevar ese número”, recalcó el nacido en Aichach y que hace poco renovó su vínculo con los de Baviera hasta mediados del 2027.

Por último, Chávez, si bien agradeció el respaldo y la expectativa que generó en la hinchada su presencia en la Selección Peruana, habló sobre su manera de llevar su carrera y lo callado que ante los medios de comunicación. “No soy una persona ruidosa ni hago declaraciones públicas. En cambio, estoy muy centrado en mí mismo y no sigo para nada lo que pasa en los medios. Lo llevo bien”, sentenció.

Felipe Chávez podría volver a ser convocado por la Selección Peruana para la fecha FIFA de noviembre. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente un mes cuando visite a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de noviembre, se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo) y el horario aún está por confirmarse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

