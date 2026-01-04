FC Cajamarca ha irrumpido en el mercado de pases de la Liga 1 2026 con una agresividad pocas veces vista en un equipo recién ascendido. La consigna de la directiva es clara, evitar el rápido retorno a la Liga 2 y pelear, desde el primer momento, por una clasificación a un torneo internacional. Bajo la dirección técnica del experimentado Carlos Silvestri, ha logrado reunir a figuras de la talla de Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. Con un mix de experiencia y juventud, el once que se perfila promete dar pelea a los grandes del fútbol peruano.

Estos nombres no solo aportan jerarquía dentro del campo, sino también un liderazgo fundamental para un vestuario que enfrentará el rigor de la máxima categoría. El equipo ha realizado una pretemporada intensa buscando la adaptación física necesaria para aprovechar la localía en el Estadio Héroes de San Ramón.

La columna vertebral del equipo se apoya en futbolistas que conocen perfectamente lo que es campeonar en el Perú. La llegada de Hernán Barcos tras su paso por Alianza Lima le otorga al ataque cajamarquino una cuota goleadora que genera respeto en cualquier defensa rival, respaldado por otras figuras como la de Arley Rodríguez.

FC Cajamarca no quiere ser ave de paso en Liga 1: el once que usaría con Barcos y Lavandeira. (Foto: Luis Padilla | Depor)

Por su parte, Pablo Lavandeira será el encargado de generar el fútbol y alimentar a los delanteros con su visión de juego y precisión en el balón parado. El uruguayo nacionalizado peruano busca recuperar su mejor nivel en la altura, una condición que siempre le ha favorecido.

En la zona defensiva, Silvestri ha apostado por jugadores con buen biotipo y capacidad de anticipación para contrarrestar la velocidad de los extremos de la Liga 1, así como la experiencia de figuras como Pablo Míguez. El objetivo táctico es mantener un bloque corto que presione alto y recupere el balón en campo contrario.

De acuerdo al plantel que ya se ha confirmado en los últimos días, este sería el equipo titular que lanzaría el estratega nacional para el debut oficial en el campeonato nacional 2026: El venezolano Samuel Aspajo en la portería, una línea de cuatro con Carlos Gómez, Matías Almirón, Pablo Míguez y Ricardo Lagos, en el medio con Enmanuel Paucar, Pablo Lavandeira y Tomás Andrade; y en el ataque estarán Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez y Hernán Barcos.

El posible once de FC Cajamarca para el inicio de la Liga 1 2026. (Foto: Composición Depor)

En el banco de suplentes, el técnico cuenta con variantes interesantes que le permitirán cambiar el ritmo del partido según las circunstancias. La profundidad del plantel es una de las mayores virtudes que ha logrado gestionar la directiva para esta campaña tan exigente.

Finalmente, el equipo se medirá ante The Strongest en su partido de presentación el próximo 18 de enero, duelo que servirá para pulir los últimos detalles antes del inicio del torneo. La expectativa en Cajamarca es total para ver a este nuevo equipo histórico.

TE PUEDE INTERESAR