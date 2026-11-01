Universitario de Deportes consiguió una importante victoria ante Atlético Grau en Trujillo por 3-1 y continúa enfocado en la lucha por el liderato del campeonato Torneo Clausura de la mano de su técnico Fabián Bustos. Andy Polo, autor de uno de los goles del encuentro y elegido como mejor jugador del partido, destacó la reacción del equipo, el compromiso del grupo y la confianza que viene recuperando el plantel.

El futbolista de Universitario reconoció que el conjunto crema no tuvo un buen comienzo, pero valoró la capacidad de reacción después de anotar el empate. “Creo que en los primeros cinco o diez minutos entramos un poco desconcentrados, pero cuando llegó el empate el equipo comenzó a reaccionar y así terminamos”, señaló a L1 MAX

Asimismo, Polo resaltó el momento colectivo que atraviesa Universitario y la importancia de mantener la concentración en cada compromiso. “Sabemos que esto es paso a paso, que cada partido es una final para nosotros. Estamos consiguiendo esa esencia que antes teníamos. El grupo está fuerte, humilde, con mucha fe y, sobre todo, contento por el triunfo de hoy”, manifestó.

Andy Polo anotó su tercer gol en la temporada con la camiseta de Universitario de Deportes

La mirada del plantel ya está puesta en su próximo desafío: Sport Boys, rival al que enfrentará este miércoles en un encuentro pendiente. El atacante dejó en claro que el equipo no quiere distraerse con la tabla de posiciones y prefiere concentrarse en el trabajo diario.

“Sabemos que no podemos dar tregua a nada, ya toca pensar en Sport Boys, este partido para nosotros ya acabó, así que hay que disfrutar hoy y mañana enfocarnos en Boys”, expresó.

Asimismo, le consultaron si van viendo la tabla, los rivales, ahora que son punteros, a lo que Polo respondió: “Sí, pero más que todo, nosotros nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros, en el trabajo del día a día, en el esfuerzo de cada compañero, así que así vamos pasando cada día”.

En el plano individual, Polo también se refirió a la confianza que viene recibiendo del comando técnico encabezado por Fabián Bustos, un factor que considera importante para el rendimiento colectivo. “Creo que nos da confianza a todos. También ya lo conocíamos, sabemos lo que es en su trabajo. Para nosotros cada partido es una final y hay que trabajar para eso”, comentó a L1 Max

Finalmente, el futbolista agradeció el respaldo de los hinchas cremas, quienes acompañaron al equipo en Trujillo. “La hinchada de toda la vida siempre va a tener mi agradecimiento por estar en las buenas, pero sobre todo en las malas. Mira lo que fue hoy, fue una fiesta. Nosotros debemos jugar bien para darle alegría”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR