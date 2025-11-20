Universitario de Deportes es el absoluto tricampeón del fútbol peruano con varios puntos altos dentro de su plantel, entre ellos uno de sus capitanes Andy Polo. La ‘Joya’ volvió al club en 2022, luego de un largo paso por el exterior, y fue pieza clave en el título del 2023, que fue el primer paso para alcanzar la hegemonía en la Liga 1. De hecho, a sus 31 años no descarta la opción de volver al extranjero pero su mente está puesta en seguir de crema y hacer historia: lograr el cuarto título consecutivo con el club de sus amores.

El exfutbolista de Millonarios de Colombia, Morelia de México y Portland Timbers de Estados Unidos, entre otros, valoró haber conseguido el título 2025 tres fechas antes y tener la tranquilidad de haberle dado al hincha una alegría de ese tamaño. Eso sí, espera cerrar la temporada conversando el invicto ante Los Chankas en Andahuaylas, en el día del cumpleaños de Jorge Fossati.

“Gracias a Dios se nos dio el tricampeonato tres fechas antes, muy felices de haber conseguido algo así con este club grande del cual soy hincha. Creo que todavía no valoramos lo que hemos conseguido, pero estamos muy felices”, adelantó el carrilero crema en entrevista con el canal Tadokoro del periodista Wilmer Robles.

Además, confirmó que espera la continuidad de Fossati, quien tiene contrato con el club. “Ojalá se pueda quedar, nosotros estamos muy contentos con él por la jerarquía que tiene. Es un entrenador que nos conoce a la perfección, que siempre quiere ganar. Es un entrenador que está mucho en los detalles”, agregó la ‘Joya’.

En números, el registro de Andy Polo en este 2025 fue de un gol y cuatro asistencias en 31 partidos en la Liga 1, aunque sus mejores cifras se dieron en 2023 y 2024, con 11 y 12 asistencias, respectivamente. De hecho, el tricampeonato vino de la mano también de Alex Valera, autor de 16 tantos y que viene en gran momento con la Selección Peruana, quien le anotó a Rusia y Chile en la reciente fecha FIFA.

‘Polito’ confesó que vio a la distancia el gol del nacido en Pomalca. “Dame siempre al ‘Cholito’ (Alex Valera), como jugador y persona. Me alegra que le esté yendo bien, vimos su gol la otra vez con la selección. Creo que ya se está dando cuenta del jugador que es y lo que puede ser para la selección”, apuntó el futbolista de 31 años.

Andy Polo tiene contrato por todo el 2026 en Universitario de Deportes y en los últimos años siempre hubo rumores de algún interés del extranjero por sus servicios, pero no se concretaron y el futbolista optó también por quedarse en Ate. ¿Se ve de crema el próximo año? Él mismo lo confiesa.

“Si por mí fuera, me quedo toda la vida en el club. Universitario me dio todo desde chico, el sueño de jugar afuera ahí está, pero yo tengo un año más de contrato y quiero darle más títulos a este club”, señaló sin dudarlo Andy Polo, quien también espera estar de vuelta pronto en la Selección Peruana, sobre todo en el inicio del próximo proceso al Mundial 2030.

