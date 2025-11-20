A falta de una jornada para que finalice la etapa regular de la Liga 1, donde Universitario de Deportes aseguró su tricampeonato con antelación, cada vez queda menos para conocer las llaves de los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Con Sporting Cristal establecido en las semifinales, los resultados de Cusco FC y Alianza Lima en la fecha 19 definirá al que pase directo a la final y al rival de los rimenses.

Si bien el conjunto cusqueño tiene la primera opción y depende de sí mismo para instalarse en la final si termina segundo en la tabla de posiciones acumulada, en la interna no se confían y saben que primer deben vencer a Sport Huancayo este fin de semana. Así pues, en una reciente entrevista con Entre Bolas, Miguel Rondelli dio sus impresiones sobre el rival que le podría tocar en estos duelos de definición.

Haciendo un recuento, el director técnico de Cusco FC recordó que a lo largo de la temporada vencieron a Sporting Cristal y Alianza Lima en casa, pero no pudieron sacar un buen resultado cuando les tocó visitar la capital. En ese sentido, más allá del rival que les toque en los play-offs, el argentino solo quiero enfocarse en lo que es capaz de hacer su equipo.

“Es lo mismo, son dos equipos grandes y con todos nos ha ido más o menos igual. Con Sporting Cristal hemos perdido en Lima, hemos ganado en Cusco, con Alianza Lima hemos perdido en Lima y hemos ganado en Cusco. Así que, no importa. No importa ni la distancia ni con quién”, afirmó.

En esa misma línea, se mostró orgulloso por lo que han conseguido sus jugadores en este cierre de temporada. “Lo que nos importaba era estar en estos momentos en este lugar, porque creo que hay muchos clubes que quisieran estar en este lugar. Ahora tenemos todavía un partido para cerrar una temporada muy buena y después coronar con esos play-offs”, añadió.

Miguel Rondelli tiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2026. (Foto: Cusco FC)

Miguel Rondelli sabe que, por presupuesto e inversión, pocos tenían a Cusco FC como uno de los animadores del campeonato, por eso considera más que meritorio llegar a esta instancia y tener el boleto a la Copa Libertadores, a falta de definirse si será desde la fase de grupos o rondas previas.

“Más allá de lo que pase en el último partido de play-offs, el esfuerzo que ha hecho este equipo y lo que consiguió es estar en una Copa Libertadores y me parece más que meritorio”, sentenció.

Miguel Rondelli dirigió a Emelec antes de llegar a Cusco FC. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de vencer por 3-0 a Sport Boys y afrontar el parón por la fecha FIFA, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor

