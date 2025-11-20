La Selección Peruana está atravesando por un proceso de transición tras las últimas Eliminatorias 2026, donde no fuimos capaces de siquiera competir por un cupo al repechaje intercontinental. Así pues, Manuel Barreto tomó las riendas del equipo luego de la salida de Óscar Ibáñez, y con su interinato la ‘Blanquirroja’ disputó tres amistosos entre octubre y noviembre, con un saldo negativo: dos derrotas ante Chile (ambas por 2-1) y un empate con Rusia (1-1).

En medio de estos encuentros, un tema recurrente en el análisis de la opinión pública estuvo ligado al futbolista encargado de la generación de juego en el equipo, sobre todo porque en estos amistosos no se vio una idea de juego clara y los que estuvieron en la volante pocas veces asumieron el rol protagónico que pedía el contexto. Así pues, Jairo Concha, quien utilizó la ‘10’ en estos compromisos, fue uno de los señalados.

Esto se acentuó aún más en la última caída frente a Chile, ya que el mediocampista de Universitario de Deportes falló en la acción que derivó en el 2-1 definitivo, perdiendo la pelota ante la presión de Darío Osorio y provocando que este tenga el camino libre para vencer a Pedro Gallese. Si bien tuvo el respaldo de Manuel Barreto y de sus compañeros, Concha también recibió críticas y cuestionamientos.

El último de estos llegó por parte Roberto Palacios, quien en una reciente entrevista con el programa Fútbol Como Cancha no solo habló sobre el rol de Jairo en la Selección Peruana al tener la ’10’ en la espalda, sino también en el aporte que tuvieron otros futbolistas que en su momento utilizaron ese dorsal o jugaron en esa posición y fueron criticados; tal es el caso de Piero Quispe y Sergio Peña.

“Ahorita ninguno de los tres (Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña). No son ‘10’, con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso (...) Es un número complicadísimo, y si no hay un ‘10’, es mejor que no lo usen. Es mejor guardarlo y dársela a un jugador de esas características”, sostuvo.

Jairo Concha. (Foto: Getty Images)

Para el ‘Chorri’, ya que ninguno de estos futbolistas destacó cuando le tocó asumir responsabilidades en el funcionamiento de la ‘Blanquirroja’, la camiseta ‘10’ no debe ser utilizada y esperar a que aparezca un jugador con las características necesarias para aportarle al equipo desde esa posición. Para el exfutbolista de Sporting Cristal, Concha, Peña y Quispe tienen otro estilo de juego.

“Por lo pronto, son jugadores que tienen su capacidad, tienen su forma de juego, pero no llegan a ser un ‘10’ en algún equipo y menos en la selección, porque siempre serán criticados (...) Entonces, que no lo sientan así, mejor buscar otro número y no se tenga ese tipo de comentarios al final”, explicó.

En otro momento de la entrevista, Palacios afirmó que hay jugadores del torneo local que han tenido una buena temporada, pero que no fueron considerados dentro de las últimas convocatorias de la Selección Peruana. Según su óptica, esto se debe a una supuesta argolla dentro de los que toman las decisiones en la Videna.

“Hay jóvenes que sí deberían estar en la selección y en su momento lo voy a decir porque yo no me guardo nada (...) Hay chicos que yo veo en el torneo, que les ha ido muy bien y no han sido convocados. Ojalá en algún momento se termine la argolla y podamos ver a los chicos que realmente merecen”, apuntó.

Finalmente, el ‘Chorri’ cerró pidiendo que se miren a chicos de otras categorías, esperando ampliar el universo de jugadores de la ‘Bicolor’. “No solo hay que ver la Liga 1, sino también la Liga 2, la Copa Perú, donde hay chicos que no han recibido la oportunidad de haber llegado por ‘x’ motivos que pasan en el fútbol peruano y que tienen la capacidad para estar en la selección”, aseveró.

Sergio Peña debutó con la Selección Peruana en marzo del 2017. (Foto: Getty Images)

