Tras el sorteo en Zúrich, se definieron las llaves del repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Bolivia enfrentará a Surinam: conoce la fecha, horarios y canales de TV. De pasar estas semifinales, la ‘Verde’ se medirá con Irak por un cupo en la próxima Copa del Mundo, a disputarse en Canadá, México y Estados Unidos. En cuanto a las fechas de estos partidos, están pendientes de programación, pero hay que tomar en cuenta que se llevarán a cabo en marzo del 2026 con Monterrey y Guadalajara como sedes.
Noticia en desarrollo...
Bolivia vs. Surinam: horarios del partido
El encuentro entre Bolivia vs. Surinam está pactado para disputarse durante el mes de marzo en México, con el horario pendiente de programación según lo establecido por la FIFA. Lo más seguro es que dentro de las próximas horas se esclarezca este detalle para conocer el futuro de la ‘Verde’ rumbo a la Copa del Mundo.
Bolivia vs. Surinam: canales de TV
El partido entre Bolivia vs. Surinam se disputará en México, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en el servicio de DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. Además, en suelo boliviano se podrá ver por la señal de Unitel. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- El ‘Chorri’ cuestionó el nivel de los que llevan la ‘10’ en la selección: “Si no hay, mejor que no la usen”
- La dura crítica de Andrés Mendoza a Kenji Cabrera: “En la selección no rinde”
- Sergio Peña salió en defensa de Jairo Concha: “La gente lo va a criticar, a mí me ha tocado”
- Rodrigo Ureña en radar de un grande de Sudamérica: ¿cuál es la propuesta a Universitario?
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal