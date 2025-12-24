Carlos Bustos, pese a lograr la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 con Deportivo Garcilaso, no continuará dirigiendo en Cusco, y tomará las riendas de UTC de Cajamarca para la siguiente temporada. Para la misma, ya piensa en reforzar su arco con un portero que ya dirigió en 2021: Ángelo Campos.
El entrenador argentino logró el título nacional con los blanquiazules con el mencionado golero como uno de los pilares más destacados de su equipo, alcanzando así un ansiado campeonato, tras un 2020 para el olvido en La Victoria.
Campos, de 31 años, y una importante experiencia en el fútbol peruano, cuenta con la aprobación de Bustos, quien habría solicitado su incorporación a la directiva crema.
Tras cinco años en Alianza Lima, la dirigencia íntima decidió no renovar su vínculo contractual, apostar por la continuidad del boliviano Guillermo Viscarra, y darle la oportunidad a Alejandro Duarte como segundo arquero.
Si bien se cuenta con un nuevo comando técnico en Alianza Lima con la llegada del argentino Pablo Guede, desde los despachos ya se había tomado la decisión antes de que culmine la temporada.
Ángelos Campos debutó en el fútbol profesional en el 2012 con camiseta blanquiazul. Ha defendido el arco también de los clubes: Defensor San Alejandro, Pacífico FC, Alianza Universidad, Juan Aurich, FBC Melgar y Carlos Stein.
Además, fue el golero titular de la selección peruana Sub 20 de 2013 que disputó el Sudamericano de la categoría en Argentina, bajo la dirección técnica de Daniel Ahmed.
Asimismo, en 2021 fue convocado por primera vez a la selección mayor, con miras al encuentro por Eliminatorias ante Venezuela en Caracas, tras el positivo por COVID de Carlos Cáceda.
