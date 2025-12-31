La salida de Ángelo Campos de Alianza Lima representó una de las bajas más nostálgicas para la hinchada blanquiazul en los últimos tiempos. Tras años siendo el guardián absoluto del arco íntimo, el “Mono” vio cómo su estatus de titular indiscutible se desvanecía debido a los constantes cambios de timonel y la reciente llegada de Guillermo Viscarra. A pesar de su historia en el club y su identificación con los colores, factores como la falta de minutos terminaron por sellar ese ciclo. Ahora, el portero se alista para un desafío que lo obligará a enfrentar a su exequipo en la próxima Liga 1.

El contrato del guardameta finalizaba este 31 de diciembre y, aunque existieron intenciones de diálogo, la directiva victoriana decidió no incluirlo en la planificación deportiva para el 2026. Esta determinación marca el fin de una etapa donde Campos fue pieza clave para la obtención de importantes logros.

Según informó el periodista Paul Pérez, el futuro del arquero ya está definido y permanecerá en el fútbol peruano, específicamente en la ciudad de Cajamarca. Lugar que se está convirtiendo en el punto de llegada de varios ex-blanquiazules, con los que podría encontrarse nuevamente para esta temporada.

Tras descartarse algunos rumores que lo vinculaban a otros clubes de la zona, se confirmó que Ángelo Campos tiene un acuerdo cerrado con la escuadra de UTC. De no mediar inconvenientes de último minuto, el “Gavilán del Norte” lo oficializará en las próximas horas como su gran fichaje para el arco.

El arquero de 32 años llega con el objetivo claro de ser titular y dejar atrás un 2025 donde tuvo escasa participación en los partidos oficiales del torneo. Campos se marcha de La Victoria con un palmarés envidiable que incluye el bicampeonato del 2021 y 2022. Incluso recibiendo el premio a mejor arquero de la Liga 1 de ese año.

Finalmente, el acuerdo con UTC le permitirá al portero mantener vigencia en la máxima categoría y buscar una revancha personal en un escenario geográfico exigente. Se espera que su contrato con los cajamarquinos sea por toda la campaña 2026, con el firme deseo de volver a mostrar esa seguridad que lo hizo brillar en Matute.

La despedida de Ángelo Campos

Después del anuncio del club, que agradeció todos las temporadas que pasaron juntos, el portero nacional también quiso tener un acercamiento cercano con los hinchas de La Victoria. En escuetas palabras, el portero blanquiazul generó reacciones también de diversos de sus compañeros.

“Es imposible despedirse cuando el corazón se queda casa. Muchas gracias mi Alianza Lima, solo hay agradecimiento en mi corazón. CarnavAL toda la vida!!!”, publicó a través de sus redes sociales con una compilación de fotos que rescatan sus mejores momentos a los largo de los últimos años.

