La historia de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes ha llegado a su punto final de una manera tan sorpresiva como contundente para el hincha “merengue”. Tras tres temporadas marcadas por la gloria absoluta y un dominio indiscutible en la volante, el chileno ha decidido emprender un nuevo desafío profesional en el fútbol colombiano. El acuerdo, que se venía cocinando desde hace varios días bajo un absoluto hermetismo, terminó de sellarse luego de que Millonarios de Bogotá desembolsara el dinero necesario para concretar el traspaso definitivo.

El cuadro crema pierde a uno de sus pilares más influyentes justo antes del inicio de una nueva temporada y el importante debut internacional en Copa Libertadores, dejando un vacío difícil de llenar en el esquema táctico que lo llevó a la cima por tres años consecutivos con el ‘Pitbull’ como el gran referente.

La noticia fue confirmada por el periodista Wilmer Robles, quien detalló que la operación ya se encuentra totalmente firmada y cerrada entre todas las partes involucradas. Aunque el volante aún tenía contrato vigente con la “U” hasta finales del 2026, el deseo del jugador por emigrar terminó pesando en la decisión final.

Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

El mediocampista se despide de la institución con un palmarés envidiable que lo coloca en la historia grande del club tras obtener el histórico tricampeonato nacional. Durante su estancia en Perú, el chileno no solo ganó los títulos nacionales de 2023, 2024 y 2025, sino que también alzó cinco torneos cortos.

Ureña disputó un total de 99 partidos oficiales con la camiseta crema, registrando seis goles y seis asistencias en una etapa donde su despliegue físico fue fundamental. Su partida a Millonarios representa un salto a una liga competitiva donde buscará replicar el liderazgo que mostró en Ate.

Dicha despedida se da en medio de operaciones turbulentas, pues apenas hace algunos días atrás se informaba que Universitario no quería pagarle lo que le correspondía, según el contrato firmado en el 2023, por lo que, desde tienda ‘crema’, esperaban que se pueda llegar a un acuerdo entre ambas partes. Y ahora parece que así sucedió.

Detalles del contrato con Millonarios

En cuanto a las cifras de la operación, se supo que la venta del jugador de 32 años se habría cerrado en un monto aproximado de 250 mil dólares. Esta cifra resulta llamativa para los aficionados, pues es bastante inferior a los 600 mil dólares que estipulaba su cláusula de salida original.

Finalmente, los detalles del nuevo vínculo de Rodrigo Ureña en Colombia indican que el futbolista ha estampado su firma por las próximas dos temporadas con el cuadro “Embajador”. Con este acuerdo, el volante asegura su futuro hasta finales de 2027, cerrando así una de las transferencias más comentables del presente mercado.

