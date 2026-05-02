El técnico de Universitario de Deportes, Jorge Araujo, se mostró confiado y con buenas sensaciones de cara al duelo de este domingo (1:15 p. m.) frente a Juan Pablo II College en Trujillo, por una nueva jornada del Torneo Apertura.
El estratega crema destacó que el equipo llega con mayor tranquilidad luego de la contundente victoria por 4-2 ante Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental, resultado que ayudó a calmar el ambiente y reforzar la confianza del grupo.
“Siempre nos preparamos de la mejor manera y vamos a hacer todo lo posible para obtener los tres puntos. Para nosotros, cada partido es una oportunidad para mostrar nuestra mejor versión”, señaló el estratega crema.
Jorge Araujo también resaltó el buen funcionamiento colectivo de Universitario de Deportes en su último partido, destacando la intensidad, el orden y la respuesta del equipo en momentos clave. Además, señaló que este rendimiento reafirma la idea de juego y sirve como base para lo que viene.
“Todos los goles son importantes y el otro día los que iniciaron lo hicieron bien. Eso nos da tranquilidad, porque cada jugador que entra o arranca responde de la mejor manera”, agregó el estratega de Universitario de Deportes.
En cuanto a las bajas, confirmó las ausencias deWilliams Riverospor lesión y deAlex Valera(‘Tunche’) por problemas de salud. El técnico fue claro respecto a la exigencia del equipo: “No tenemos margen de error. Siempre buscamos resultados y esperamos ganar. Sabemos que estamos listos y fuertes”.
Para cerrar, Jorge Araujo se refirió al rival y dejó una advertencia sobre lo que espera en el partido. “Juan Pablo II es un equipo que cambia de localía en esta ocasión y debemos aprovecharlo. Tiene jugadores importantes en ataque, así que será un partido exigente”, concluyó.
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