Tras la salida del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, el tricampeón peruano, Universitario de Deportes, busca reforzar su plantel en esta zona del campo. Por ello, en los últimos días se especuló sobre la llegada del futbolista argentino Iván Tapia, quien milita en Barracas Central.

Pese a los rumores que lo acercaban a Ate, en una reciente entrevista para la página oficial de su club, dejó en claro que no tiene la intención de buscar su salida y se encuentra mentalizado en los próximos objetivos de la institución blanquirroja.

Como se recuerda, Barracas Central consiguió una histórica clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana y existe una gran expectativa por lo que pueda ser esta experiencia internacional en un club humilde y tradicional de Argentina.

“Arranqué la pretemporada muy bien, viene siendo dura, pero ahí vamos, acomodándonos al ritmo que pide el cuerpo técnico. Por suerte estamos trabajando todos a la par que eso es importante. Y todos estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo”, dijo el mediocampista, apodado ‘El Padrino’.

“Como capitán del plantel creo que tenemos que seguir por el mismo camino que nos llevó a este momento soñado. Tenemos que hacer valer todo el esfuerzo que nos tocó llegar acá”, añadió Tapia, dejando cerrado el posible fichaje a la ‘U’.

Tapia debutó como profesional en el 2015 y ha defendido la camiseta de Barracas Central desde aquel año, y solo tuvo un breve paso en 2024 en San Lorenzo, club con el que apenas disputó cinco partidos en la temporada.

Pese a la gran expectativa en su presentación en San Lorenzo, no tuvo continuidad y decidió regresar a Barracas Central.

Tras estas declaraciones, la dirigencia de Universitario debe ir en busca de otro refuerzo extranjero para esta zona del campo, a poco de iniciarse la competencia oficial en la Liga 1 y luego en la exigente Copa Libertadores.

El entrenador español Javier Rabanal cuenta en la primera línea de volantes con futbolistas como Jesús Castillo y Jorge Murrugarra, por lo que es necesario potenciar al equipo.

TE PUEDE INTERESAR