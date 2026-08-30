Mauricio Arrasco atraviesa uno de sus mejores momentos con FC Cajamarca. El delantero fue una de las figuras en la reciente victoria ante Comerciantes Unidos, donde marcó un doblete y volvió a demostrar su capacidad para generar peligro, participar en el juego y aparecer en los momentos importantes. Su buen rendimiento también ha despertado rumores sobre un posible interés de la Selección Peruana.

Tras su paso por Alianza Lima, Arrasco encontró en Cajamarca la continuidad y confianza que necesitaba para mostrar sus condiciones. En entrevista con Depor, el atacante habló sobre su presente, la ilusión de una convocatoria a la ‘Bicolor’, su futuro profesional y el objetivo de FC Cajamarca de alejarse de la parte baja de la tabla y pelear por un lugar en un torneo internacional.

1. Mauricio, vienes de marcar un doblete en ese partidazo ante Comerciantes Unidos. ¿Cómo estás viviendo este momento y qué significa para ti ser uno de los jugadores importantes de Cajamarca?

La verdad, con mucha tranquilidad y mucha felicidad. Si bien es cierto que no hemos tenido las expectativas que todo jugador sueña tener con su equipo, como hacer más puntos, poco a poco se está viendo un FC Cajamarca más consolidado. Estoy muy feliz por ser uno de los mejores del equipo, pero esto no sería posible si el equipo no ayudara a conseguirlo. Creo que es un trabajo de todos.

2. Más allá de los goles, se te ve con mucha movilidad y participando bastante del juego. ¿Sientes que en Cajamarca F.C. has encontrado el espacio y la confianza para mostrar todo lo que puedes dar?

Sí, la verdad que soy un jugador que siempre busca tener el balón, ir hacia adelante y ayudar al equipo, tanto con goles como con asistencias. Me siento muy bien en FC Cajamarca porque encontré el espacio que necesitaba para demostrarme a mí mismo que estoy hecho para grandes cosas.

3. Por el nivel que vienes mostrando, ¿has tenido algún acercamiento de la Selección o alguien del entorno de la Federación se ha comunicado contigo? ¿Te ilusiona recibir una convocatoria?

Solo han sido sondeos, pero que se hayan comunicado directamente conmigo, no. Igual, todo jugador trabaja para llegar a la selección y creo que yo no soy la excepción. Estoy muy feliz e ilusionado por si me toca estar en esta convocatoria y, si no, seguiré preparándome porque sé que el momento llegará.

4. Ya tuviste un paso por Alianza Lima. Pensando en lo que viene, ¿te gustaría volver a Alianza cuando termine la temporada o prefieres seguir consolidándote en Cajamarca y esperar el momento para dar nuevamente el salto a un grande?

Por ahora estoy enfocado al 100% en FC Cajamarca. Quiero ayudar al equipo a salir del fondo de la tabla y, por qué no, seguir escalando posiciones hasta meternos en una Copa Sudamericana. Y a quién no le gustaría jugar en un club grande y con nombre.

5. Hoy el objetivo es que Cajamarca consiga la permanencia. ¿Qué tan importante sería para ti terminar la temporada siendo uno de los protagonistas de ese objetivo y demostrar que estás listo para dar un paso más en tu carrera?

Como repito, obviamente cada jugador del equipo está poniendo su granito de arena para poder salvar la categoría y seguir escalando poco a poco. No estamos tan lejos de llegar a una Copa Sudamericana. Para mí, es importantísimo terminar bien la temporada. Prefiero no ser uno de los mejores a nivel individual, sino que como grupo seamos más fuertes y podamos seguir escalando posiciones poco a poco. Sé que el salto en mi carrera llegará, pero todo a su tiempo.

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