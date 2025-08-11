A falta de anuncio oficial, Arturo Reyes dejará de ser DT de Sport Boys en la Liga 1. El estratega colombiano conversó con la directiva y dejará la institución rosada. En los próximos días volverá a su país, pero antes brindó declaraciones como VBAR Caracol, detallando así todo lo que fue su paso por el club con un balance positivo, pero expuso uno de los problemas que rodea a la administración en los últimos años.

“La verdad que fue una experiencia enriquecedora. Nos pasaron muchas situaciones que nunca habían vivido, pero seguramente nos van a servir para más adelante. Este es un club que está cambiando su administración, pero tienen muchas deudas por administraciones anteriores”, contó.

Si bien dejó la crítica por la limitación económica en el tema de refuerzos, Reyes mencionó que sí existe la intención de Boys por nivelarse. A su vez, reveló otro de los problemas que no dejó tener un correcto desarrollo en los partidos disputados: las tarjetas rojas.

“Están tratando de ponerse al día y eso hace muy difícil la contratación de jugadores. No hay muchos recursos. No fue fácil, de todas maneras el equipo intentó hacer lo que nosotros queríamos. Tuvimos algo que nunca nos pasó como tener 10 expulsados. Esto quiere decir que jugamos en inferioridad numérica”, dijo.

Arturo Reyes describió cada pasaje de su estadía en Sport Boys, explicando por qué perdió algunos partidos que iban ganando. Además, recordó la tardanza ante Sporting Cristal en la fecha 2 del Torneo Clausura, partido en que los jugadores no realizaron los trabajos previos de manera correcta.

“Contra Melgar íbamos ganando y perdimos 2-1. Contra UTC, íbamos ganando 1-0 y empatamos 1-1. Frente a Cusco FC, también estábamos ganando y perdimos 2-1. Contra Alianza Atlético de Sullana tuvimos dos expulsados en el primer tiempo, luego otro expulsado y perdimos a los 95′. Perdimos contra Juan Pablo II, contra Sporting Cristal llegamos tarde y el equipo calentó en el bus”, aseguró.

Los números de Arturo Reyes

Arturo Reyes llegó a Sport Boys para terminar la participación del Torneo Apertura y planificar el equipo en el Clausura. Su primer duelo fue el 14 de junio ante Melgar, con una derrota de 2-1 en Arequipa. En el paso por tienda rosada, solo sumó dos victorias: ante Binacional y ADT, ambas fueron en el estadio Miguel Grau del Callao.

En total, tuvo números bajos porque de 10 partidos oficiales, sumó 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. En condición de local, cedió puntos ante Cusco FC y Sporting Cristal. De visita igualó ante UTC y Ayacucho FC.