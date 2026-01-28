Alianza Lima está próximo a cerrar la incorporación del experimentado futbolista chileno Esteban Pavez, quien desde la temporada 2020 defiende la camiseta del Colo Colo de su país. La noticia de su desvinculación del ‘Cacique’ ya es oficial y uno de los referentes del plantel, Arturo Vidal, se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un sentido mensaje de agradecimiento, respeto y cariño para su compañero, al mismo que acompañó con varias imágenes de lo que fue su convivencia en el club albo, incluso con algún campeonato en el camino.

“Qué difícil es despedirte, hermano mío Esteban. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo, eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas”, escribió Vidal.

“Una vez más, gracias por todo hermano. Dale con todo porque eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites. Hermanos por siempre”, añadió el histórico futbolista chileno.

Ambos futbolistas compartieron en la selección de Chile. (Foto: Instagram Arturo Vidal)

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, aprobó este fichaje, pues conoce bastante bien al jugador, a quien dirigió en clubes como Colo Colo de Chile y Tijuana de México.

Con algunas semanas al mando del plantel blanquiazul, sabe lo que puede aportar desde su experiencia y liderazgo, en un grupo golpeado por el escándalo portagonizado por algunos futbolistas que fueron separados en los últimos días, tras una grave denuncia se violencia sexual.

Alianza Lima debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 en condición de visita ante Sport Huancayo, el próximo viernes 30 de febrero desde el mediodía, con arbitraje aún por confirmar.

Apenas culminado el encuentro ante el ‘Rojo Matador’, Alianza Lima se enfocará en su serie de primera ronda de Copa Libertadores ante el club 2 de mayo de Paraguay. Primero, jugarán de visita el 4 de febrero, para luego cerrar la llave en Matute el 11 del mismo mes.

TE PUEDE INTERESAR