Atlético Grau vs. Los Chankas este miércoles 21 de agosto por la fecha 8 del Torneo Clausura Liga 1, en partido que se llevará a cabo en el Estadio Campeones del 36 en Sullana. El duelo está programado para la 1:00 p.m. (hora peruana).

Este partido será importante para los objetivos de ambos clubes, que se encuentran bien posicionados en la tabla acumulada y mantienen la esperanza de clasificar a un torneo internacional para el próximo año. Por esta razón, tanto Atlético Grau como Los Chankas buscarán quedarse con los tres puntos, ya que ambos equipos necesitan seguir sumando para alcanzar sus metas de este 2024.

Atlético Grau se ha destacado esta temporada en la Liga 1 con un estilo de juego atrevido, dando problemas incluso a los equipos grandes como Universitario y Sporting Cristal, contra quienes no perdió en sus enfrentamientos como local en este Torneo Clausura. Bajo la dirección de Ángel Comizzo, el equipo ha sido el único en el Torneo Clausura que no había conocido la derrota hasta la pasada jornada, cuando perdió 1-0 ante Cienciano en Cusco.

Por su parte, Los Chankas fue uno de los equipos que más sobresalió durante el Torneo Apertura, especialmente en la primera mitad del año. Aunque atravesaron un bajón en su rendimiento, la llegada del técnico Pablo Bossi revitalizó al equipo de Andahuaylas, consiguiendo resultados importantes. La semana pasada, empataron 1-1 en casa contra Carlos Mannucci y necesitan recuperar puntos en sus partidos de visita. La última vez que se enfrentaron, el 15 de marzo durante el Torneo Apertura, Atlético Grau ganó 1-0. Víctor Cori Díaz será el árbitro principal del encuentro.

Atléticos Grau: últimos 5 partidos

Fecha Resultado Torneo 17/08/2024 Cienciano 1-0 Atlético Grau Torneo Clausura 11/08/2024 Atlético Grau 1-1 Sporting Cristal Torneo Clausura 04/08/2024 ADT 1-2 Atlético Grau Torneo Clausura 31/07/2024 Atlético Grau 3-0 Comerciantes Unidos Torneo Clausura 21/07/2024 Atlético Grau 1-1 Universitario Torneo Clausura

Los Chankas: últimos 5 partidos

Fecha Resultado Torneo 18/08/2024 Los Chankas 1-1 Carlos A. Mannucci Torneo Clausura 10/08/2024 Sport Boys 2-1 Los Chankas Torneo Clausura 03/08/2024 Cienciano 0-0 Los Chankas Torneo Clausura 31/07/2024 Los Chankas 3-3 Sporting Cristal Torneo Clausura 27707/2024 ADT 2-1 Los Chankas

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Los Chankas?

El encuentro entre Atlético Grau y Los Chankas está programado para este domingo 11 de agosto desde la 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canal ver Atlético Grau vs. Los Chankas?

El partido entre Atlético Grau y Los Chankas se jugará en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

