En medio del desarrollo del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1, existen situaciones que aún quedaron pendientes como el caso de Ayacucho FC y su inclusión de última hora en la temporada actual, producto de un fallo referente a la competencia del año 2022, lo que llevó a actualizar la tabla de posiciones y, posteriormente, su retorno a la máxima categoría. Sin embargo, se vienen días claves porque se habla también de una posible desafiliación como efecto de la anulación de esta medida. Para más detalles, Joseph Campos -abogado de la institución- aclaró el panorama y cómo viene desarrollándose el asunto por la vía legal.

“La federación no quiere reconocer que lo único que ha hecho el Poder Judicial es hacer cumplir decisiones federativas que fueron determinadas por los órganos de la propia FPF en donde el campeonato 2022, en el estatuto, estaba una infracción que si no pagabas planillas te quitaban los puntos. Eso ocurrió con Sport Boys en más de una ocasión”, reveló en diálogo con RPP.

Además, agregó que desde tienda rosada debieron de tomar acciones para tampoco verse perjudicados en esta situación: “El Tribunal de Licencias confirmó la quita de puntos. Boys debió ir al TAS porque era el único perjudicado. Lo que no han querido es recalcular la tabla”.

Campos se refirió también a la posibilidad de ser desafiliados de la Liga 1, en medio del desarrollo del Torneo Clausura, teniendo en cuenta también que el cuadro de los ‘Zorros’ no está ubicado en zona de descenso, pero pelea por mantenerse en la próxima temporada, a la expectativa del plano legal.

“Hemos ganado en primera instancia y ejecutamos anticipadamente la decisión del amparo (...) Hasta que en la hipótesis negada que perdiéramos en la Sala de Ayacucho, este debate al menos este año se va a mantener”, agregó.

El representante del club también dejó claro que la desafiliación de Deportivo Binacional de la Liga 1 (sumado a la cancelación de todos sus partidos del Torneo Clausura) no pasa por la misma situación de Ayacucho FC. Para el abogado, desde la FPF existe influencia en la toma de decisiones de estos casos.

Sergio Castellanos es actual DT de Ayacucho FC | Foto: Ayacucho FC

“El proceso de amparo es el único que se ejecuta de manera anticipada. Eso te acompaña hasta el Tribunal Constitucional. Han estado metiendo miedo que es lo mismo de Binacional (...) Si Sport Boys no apeló, entonces queda firme la instancia deportiva federativa nacional; la del Tribunal de Licencias”, remarcó el abogado.

Por último, habló sobre la permanencia de Ayacucho FC -como mínimo- en la presente temporada de la Liga 1, descartando la posibilidad de desafiliación, situación que también perjudicaría al resto de clubes por la actualización de la tabla de posiciones.

“Imaginemos que hay un resultado adverso en octubre, vamos al Tribunal Constitucional y nos ponen fines de octubre, no va a ocurrir. Por lo menos, por efecto del proceso que no es injusto por lo demás, Ayacucho FC va a terminar jugando en la Liga 1″, aseguró.

