Dentro del universo de convocados para el próximo proceso al Mundial 2030, y con la llegada de Manuel Barreto y Jean Ferrari a la Videna, el discurso en la Selección Peruana fue de comenzar una renovación con miras al futuro. En ese sentido, la lista de convocados para el amistoso ante Chile, por la fecha FIFA de octubre, tuvo varias caras nuevas, entre ellas Felipe Chávez y Juan Pablo Goicochea, aunque también resaltaron algunas ausencias como Alex Robertson -hoy citado por Australia- y Fabio Grüber. Y si bien siguen rastreando futbolistas con raíces peruanas para próximas convocatorias, hay uno que podría escaparse en caso haya sido captado desde la Videna: su nombre es Marcelo Timoran.

Se trata de un futbolista de 19 años que se desempeña como lateral izquierdo. Sus padres son peruanos, pero él nació en Bolivia y vivió allí hasta los 12 años, cuando su familia decidió viajar a España. Ahí desarrolló su carrera formativa en el club Séneca, hasta que el año pasado llegó a las divisiones menores del Córdoba CF. Tras ser promovido al equipo B, hace unos días firmó su primer contrato profesional hasta 2028.

Enseguida, llegó la noticia de su primera convocatoria a la Selección de Bolivia, con miras a los amistosos ante Jordania y Rusia, previstos para el 10 y 14 de octubre, respectivamente, preparatorios para el Repechaje al Mundial 2026, donde la ‘Verde’ buscará clasificar a la Copa del Mundo por primera vez luego de 32 años (su última Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994).

“Estuve mucho tiempo soñando con esta convocatoria, para mi familia y para mí es un orgullo representar a la selección de mi país y voy a dar lo máximo, es mi sueño de toda la vida y espero triunfar con ellos. Llamé a mi padre cuando me enteré de la noticia, lloraron todos. Son dos partidos muy bonitos para disfrutar mucho, integrarnos, conocernos y prepararme para llegar bien al repechaje mundialista”, declaró Timoran a la web del Córdoba CF.

Marcelo Timoran (medio) junto a sus padres peruanos viendo a Bolivia en el Hernando Siles de La Paz. (Foto: Archivo Córdoba)

De hecho, Timoran se suma a una lista corta de legionarios de la Selección de Bolivia que encabeza Guillermo ‘Billy’ Vizcarra, portero de Alianza Lima. Otra de las novedades son los llamados de Lucas Macazaga, defensa de 19 años del Leganés B de España, y Óscar López, volante de 19 años que juega en el Mallorca B español. Sin dudas, la ‘Verde’ también apuesta por futbolistas jóvenes con raíces bolivianas.

En el caso de Timoran, todavía tiene la posibilidad de jugar por Perú. Así como el caso de Alex Robertson con Australia, dependerá de si compite oficialmente con una selección para dejar de ser elegible por otra. Sin embargo, queda claro que la intención del lateral izquierdo de 19 años es representar a su país de nacimiento, en este caso Bolivia, que además ya dio el primer paso al convocarlo para la próxima fecha FIFA.

De todos modos, sería bueno que en la Videna sigan rastreando a futbolistas peruanos, en este caso Sub-20 o Sub-23, para agilizar las documentaciones respectivas y convocarlos de cara a próximos procesos, pensando en las Eliminatorias 2030. De hecho, la última nómina refleja un cambio generacional que puede mantenerse en la Selección Peruana.

Convocados de Bolivia para amistosos ante Jordania y Rusia en fecha FIFA de octubre. (Foto: FBF)

TE PUEDE INTERESAR