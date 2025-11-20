Ayacucho FC perdió el partido ante Comerciantes Unidos. (Foto: Ayacucho FC)
A pocos días de jugarse la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó una decisión por la suspensión del partido de Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos. Desde la entidad, declararon ganador al equipo de Cutervo, con un resultado de 3-0. Esta situación complica a los ‘Zorros’ en la tabla de posiciones y podrían descender a la Liga 2, de no ganar en la jornada final y no cumplirse una serie de resultados.

Noticia en desarrollo...

