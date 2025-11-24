Este domingo 23 de noviembre culminó el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 y muchos equipos definieron su destino. Ayacucho FC, fue uno de los más perjudicados porque -tras caer 2-1 ante Cienciano- quedó en el puesto 17 de la tabla de posiciones y descendió a segunda división. Sin embargo, en medio de este escenario existe también una disputa con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el partido suspendido ante Comerciantes Unidos en la fecha 18, en el cual cayó por 3-0 y complicó su permanencia. Desde el club, emitieron un comunicado explicando su postura y también dejaron claro que harán todo lo posible por quedarse en la máxima categoría.

“De acuerdo a los resultado deportivos obtenidos en cancha, y considerando nuestro triunfo ante Comerciantes Unidos por 1-0 en los 90 minutos reglamentarios del partido, Ayacucho FC ha alcanzado puntaje acumulado de 32 puntos y una diferencia de goles -22, mientras que el club UTC tiene acumulado de 32 puntos y una diferencia de goles - 29″, iniciaron explicando.

Contando con movimiento que se haría en la tabla de posiciones, en caso de darse la victoria por 1-0 ante Comerciantes Unidos, desde el cuadro ayacuchano señalaron cuál es su principal postura: “Tenemos el derecho deportivo ganado en cancha de participar en la Liga 1-2026″.

Por otro lado, lanzaron un ‘dardo’ a quienes se encargan de la toma de decisiones: “situaciones reñidas con la justicia, la moral y lo deportivo, manos oscuras quieren quitarnos lo ganado en cancha y con argucias y triquiñuelas pretenden perjudicarnos condenándonos al descenso a la Liga 2, y así favorecer indirectamente a otros equipos con su permanencia en la Liga 1-2026″.

En ese sentido, desde Ayacucho FC la tiene clara: “El club expresa su firme compromiso de acudir a todas las instancias deportivas (Comisión de Apelaciones, CONAR, FPF, TAS, entre otros) así como a las instancias penales para hacer respetar nuestros derechos obtenidos deportivamente en cancha y tratando de combatir arbitrariedades que estaría detrás de estos nefastos hechos”.

Como cierre del comunicado, recalcaron su solicitud a la FPF: “que obre conforme al Reglamento y respete el resultado deportivo obtenido en cancha, así mismo hacemos llamado a la hinchada Ayacuchana, a las autoridades y población en general a mantenernos en pie de lucha y hagamos respetar a nuestra institución y pueblo Ayacuchano que viene siendo objeto de trato injusto, abusivo, arbitrario y discriminatorio, cosa que no debemos permitir de ninguna manera”.

En los próximos días podría haber novedades sobre la situación de Ayacucho FC, teniendo en cuenta que la institución irá hasta la última instancia para obtener los tres puntos de este partido. De obtener un fallo positivo, podrían quedarse en Liga 1 y decretar el descenso de UTC.

Los ‘Zorros’ exigen una respuesta de la FPF por esta situación y también denunciaron penalmente a Diego Haro por no explicar cómo sucedieron verdaderamente las acciones en el estadio Las Américas. Cabe resaltar que el ‘Gavilán del Norte’ sería el único perjudicado en esta situación porque Comerciantes Unidos (puesto 15° con 37 puntos).

