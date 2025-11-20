Ayacucho FC apelará decisión de Comisión Disciplinaria de FPF. (Foto: Ayacucho FC)
Ayacucho FC apelará decisión de Comisión Disciplinaria de FPF. (Foto: Ayacucho FC)

Este jueves 20 de noviembre, la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol decidió el resultado del partido de Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos, el cual fue suspendido por incidentes desde la tribuna. La entidad determinó una victoria para los de Cutervo por 3-0, situación que no cayó nada bien a los ‘Zorros’, teniendo en cuenta que iban 1-0 a los 90′ del partido y se complican en la tabla de posiciones. Por esta razón, desde la institución emitieron un comunicado para defender “sus derechos y principios deportivos”, en el tramo final del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.

Ayacucho FC respondió a Comisión de Disciplina de FPF. (Foto: Ayacucho FC)
Ayacucho FC respondió a Comisión de Disciplina de FPF. (Foto: Ayacucho FC)

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS