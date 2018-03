Ayacucho vs. San Martín: Alejandro Duarte salvó a los 'santos' con una brillante tapada

Se convirtió en un Santo. Alejandro Duarte salvó a la San Martín en una jugada en la que había quedado mano a mano con el delantero ayacuchano, Jhon Obregón. El guardameta de 23 años tuvo una rápida salida y evitó la caída de su valla.

El portero, recientemente convocado a la Selección Peruana, sigue mostrando sus habilidades bajo los tres palos, las mismas que lo llevaron a ganarse la confianza de Ricardo Gareca, quien lo hará parte del grupo que disputará los amistosos ante Croacia e Islandia.

Negro y Blanco: #CazuloChallenge da la hora en la TV



Duarte ya ha sido parte de las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Sus sobrias actuaciones en el Descentralizado siguen respaldando su convocatoria.

El arquero de San Martín se ha consolidado en el equipo de Santa Anita tras la salida de Ricardo Farro. Duarte también paseó su fútbol por Cienciano, Juan Aurich y Deportivo Municipal.

