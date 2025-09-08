En 2013, con apenas 16 años, Beto da Silva debutó con la camiseta de Sporting Cristal y de inmediato fue etiquetado como la promesa del fútbol peruano. Dos años después, y luego de mostrar un buen rendimiento y ser campeón nacional con los celestes, dio el salto a Europa para jugar en PSV de Países Bajos. También pasó por Gremio de Brasil, siendo parte del plantel campeón de la Copa Libertadores, y tras breves pasajes por Argentina, México y España pegó la vuelta al fútbol peruano.

En 2020, sin embargo, fue parte del plantel de Alianza Lima en un año terrible a nivel deportivo, que acabó con la salvación del descenso luego de ir al TAS. Y tras jugar en la U. César Vallejo, llegó en 2023 a Melgar. Según el futbolista de origen brasileño, fue uno de los momentos que más disfrutó de su carrera. “Estábamos en Arequipa (junto a su esposa, la modelo Ivana Yturbe), una ciudad que nos encantaba, todo lindo y hermoso”, contó da Silva.

En diálogo con Diego Penny y José Carvallo en el programa Hazme el a-guante, Beto agregó que “En 2023, me fallé un gol contra Alianza en Matute que nos pudo dar el título, y pensé que próximo año iba a pelear el titularato, pero se fue Mariano Soso y llegó un entrenador que no contaba conmigo, no sé sus motivos, y me tocó irme”.

Beto Da Silva suma tres goles esta temporada con Cienciano en la Liga 1. (Foto: Cienciano)

El entrenador al que hizo referencia es el argentino Pablo de Muner, quien lo ‘borró’ del plantel. “Estuve dos meses corriendo alrededor de la cancha y no me quería ir. Vivíamos muy bien, un club que me encantaba y quería triunfar en Melgar, no entendía la injusticia, los jugadores me querían un montón, era muy querido por el grupo”, agregó el exSporting Cristal.

“Llegaba estresado todos los días, era muy insoportable. La gente dice “igual estás cobrando tu sueldo”, pero a veces el sueldo no importa, uno quiere jugar", reveló Beto da Silva, quien en busca de continuidad se fue a ADT de Tarma en marzo de aquel año. A los días, De Muner fue despedido del ‘Dominó’ por malos resultados: un triunfo, dos empates y tres derrotas en apenas seis partidos.

Al respecto, Penny -quien fue su compañero en Sporting Cristal- y Carvallo recordaron que nunca les había tocado pasar por una experiencia similar a lo largo de su carrera. “Verlo así por una injusticia, por un entrenador que llega y no le da la gana. Lo mínimo que necesitaba era entrenar con el equipo, no correr”, agregó al respecto Ivana Yturbe, esposa del futbolista, en el mencionado podcast.

Por último, Da Silva habló de las críticas que recibió a lo largo de su carrera. “Desde muy joven me tocó un pico muy alto que fue muy difícil de manejar por mi edad, y luego me tocó un bajón muy grande con el descenso. Entonces pasé de ser amado a detestado, de ser el mejor a ser el peor. Comenzaron a hacer memes conmigo y me la empezaba a creer, pero después vi que eran comentarios de gente que no tenía ni idea”, apuntó.

Pablo de Muner duró apenas seis partidos como entrenador de Melgar. (Foto: Melgar)

