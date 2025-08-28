El desarrollo de la Liga1 2025 se vio afectado con la salida de Binacional, equipo representativo de Juliaca, tras una decisión administrativa de la Federación Peruana de Fútbol, en plena disputa del Torneo Clausura. Además de que se anularon los partidos que el ‘Bi’ había jugado en el presente torneo, los jugadores y comando técnico del plantel sureño quedaron en el aire y con la incertidumbre de conocer su futuro. Sin embargo, el último oficio de la FPF podría abrirles una luz de esperanza.

A través de un comunicado oficial, la FPF reconoció el derecho de jugadores y comando técnico de Binacional para que puedan solicitar el fin de sus respectivos contratos amparados en que se trata de una causa justificada, a raíz de la pérdida del derecho del ‘Bi’ de seguir jugando la Liga 1 2025. Luego de eso, tendrán la condición de jugadores libres.

En ese sentido, más allá de que el mercado de pases se encuentra cerrado, la FPF autorizó a que los futbolistas de Binacional puedan incorporarse, por esta vez, a otros equipos. “Autorizar, de forma excepcional, que los jugadores del Club Binacional tengan la posibilidad de registrarse e inscribirse por otros clubes de Liga 1, Liga 2, Liga 3, Copa Perú 2025”, señala dicho comunicado.

Binacional quedó fuera de la Liga 1 2025. (Foto: Binacional)

Eso sí, el oficio de la Federación Peruana de Fútbol también precisa “que la habilitación de jugadores extranjeros y miembros del comando técnico se continuará sujetando a los límites específicos”; es decir, en este caso solo podrán ser fichados por equipos que tengan cupos de extranjeros disponibles o sustituciones en el segundo periodo de mercado de pases.

En ese sentido, algunos clubes ya se comenzaron a mover para ‘pescar’ a los futbolistas de Binacional, y los primeros serían el volante Edson Aubert, en la mira de Alianza Universidad, y el defensa Juan Quiñónez, quien se acerca a Alianza Atlético. Luego de hacer el trámite respectivo para quedar libres, podrán fichar por otro equipo.

En cuanto a los demás futbolistas peruanos, el plantel del ‘Bi’ contaba con jugadores de recorrido en la Liga 1 como el arquero Ángel Azurín, los defensas Franco Medina, Nilson Loyola y Francisco Duclós, los mediocampistas Michael Rasmussen y Leonardo Mifflin, y el delantero Aldo Olaya.

Con respecto a los extranjeros, figuran el arquero uruguayo Facundo Silva, el defensa colombiano Anderson Pérez, el zaguero uruguayo Nicolás Rodríguez, el volante colombiano Roger Torres y su compatriota Marlon Torres, quien marcó tres goles en la temporada.

Jugadores de Deportivo Binacional están en la mira de otros equipos de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

