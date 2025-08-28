En pocos días se cumplirá una semana del clásico en el Estadio Monumental, pero todavía se sigue hablando de una de las polémicas del partido, antes que de lo estrictamente futbolísticos. Y es que en las últimas horas, las posturas han seguido divididas respecto al cara a cara entre Hernán Barcos y Alex Valera, en donde personajes vinculados a Alianza Lima y Universitario de Deportes se han manifestado.

Esta vez, través de su cuenta de X, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, principal acreedor de Alianza Lima, mostró su respaldo al ‘Pirata’ con un mensaje de unión, en concordancia con lo recientemente expresado por Fernando Cabada, administrador del club. Asimismo, hizo hincapié en los códigos en el fútbol.

“En Alianza Lima somos una sola familia. No solo concuerdo con lo expresado por Fernando Cabada, sino que lo reafirmo: Hernán Barcos tiene todo el respaldo y el cariño no solo de Alianza Lima, sino de todo el Perú. Para dar ‘lecciones’ sobre códigos, primero hay que tenerlos”, escribió en la mencionada red social.

Jorge Zúñiga es presidente de Aliancistas del Perú, principal acreedor de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Sucede que el último miércoles, en una entrevista con El Comercio, Cabada cuestionó la intervención de Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, quien hace unos días opinó sobre lo sucedido y criticó a Hernán Barcos, argumentando que se había equivocado al calificar a Alex Valera delante de la prensa.

“Ese es un tema entre jugadores que debió quedar entre jugadores. Mal haría cualquier dirigente o cualquier otra persona en estar opinando, creo que no viene al caso”, aseguró Cabada, defendiendo al delantero argentino de los cuestionamientos del exadministrador de Universitario de Deportes.

En esa misma línea, Cabada comentó: “Voy a responderle de la misma forma, creo que se equivoca y se equivoca de muy mala manera (...) Barcos es un jugador reconocido como caballero dentro y fuera de la cancha en cualquier club en el que haya estado. No conozco una sola persona expresándose mal de Barcos”.

Todo esto se originó a raíz de lo que Barcos dijo tras la discusión con Valera, sacando hacia la opinión pública algo que para muchos solo debió quedar en la cancha. El cordobés reveló ante los medios de comunicación que el delantero de Universitario le faltó el respeto y por eso tuvieron ese careo.

“Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país. ¿Me viene a decir algo a mí, yo que defiendo más al país que él?”, soltó el ‘9’ blanquiazul luego del clásico.

Fernando Cabada es el actual administrador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar sin goles con Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de unas cuantas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR