El clásico finalizó el último domingo, pero todavía se sigue jugando fuera de las canchas. Y es que más allá de los dimes y diretes generados alrededor del enfrentamiento verbal entre Hernán Barcos y Alex Valera, existe un documento en las oficinas de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), donde Universitario de Deportes, además de dar sus descargos por todo lo acontecido en el Estadio Monumental, exige sanciones para mimebros del staff de Alianza Lima.

Recordemos que el pasado lunes, Franco Velazco Imparato, administrador de Universitario, informó que habían cursado una documentación ante la CD-FPF rechazando los incidentes suscitados en el Estadio Monumental. Según este informe, algunos miembros del plantel aliancista y personas vinculadas al club habrían realizado gestos que atentan contra el honor de la institución merengue

“Como institución, hemos remitido a la Comisión de Disciplina FPF un documento que rechaza los incidentes ocurridos en el clásico. Universitario brindó todas las facilidades a la delegación visitante y lamentamos que la respuesta haya sido una provocación hacia nuestros hinchas”, señaló Velazco Imparato.

En esa misma línea, agregó: “Creemos en un clásico jugado con fair play y respeto, la rivalidad debe expresarse únicamente en el campo, y en las delegaciones siempre debe primar el respeto. Nuestro compromiso es brindar un espectáculo deportivo seguro y a la altura de lo que merece la familia crema y todo el fútbol peruano”.

Así pues, en medio de todo esto, en L1 Radio dieron mayores detalles de lo presentado por Universitario. Debido a que hay registros fílmicos de por medio, el cuadro crema solicitó sanciones a cuatro personas en específico: Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, Héctor Ordóñez –delegado de Alianza Lima– y Giacomo Scerpella –psicólogo–.

Aunque en un principio la solicitud incluía el nombre de Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, esto fue corregido a tiempo ya que dicha persona no había realizado ningún gesto o estaba vinculado a un acto vaya en contra de Universitario. En ese sentido, en tienda crema esperan una pronta respuesta por parte de la CD-FPF.

Como parte de los argumentos citados por la ‘U’, mencionan casos en donde otros personajes de la Liga 1 fueron sancionados, como lo que pasó con Fabián Bustos y Néstor Gorosito a inicios de temporada. Mientras la Liga 1 entró en receso por la fecha FIFA de septiembre, todavía hay mucha tela por cortar y seguramente pronto tendremos noticias sobre lo que determine la CD-FPF.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar sin goles con Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad dentro de unas cuantas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

