La final de la Champions League tendrá un nuevo horario. (Foto: Valentin Flauraud / AFP)

Tras una decisión clave en la UEFA, la final de la Champions League tendrá un nuevo horario desde la edición 2025-25. ¿Por qué se tomó esta medida? La definición de la ‘Orejona’, que en esta temporada será en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, será a las 11:00 a.m. (horario de Perú, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina). Esta medida se mantendrá en la próximas finales.

Noticia en desarrollo...

