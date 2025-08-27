La Liga1 2025 se vio manchada hace unos días por una noticia que pocos imaginaron: Deportivo Binacional, equipo representativo de Juliaca, quedó oficialmente fuera del campeonato tras una decisión administrativa de la Federación Peruana de Fútbol. La resolución no solo significó la despedida de un club con historia reciente en primera división, sino que también abrió un duro capítulo para los jugadores que integraban su plantel, quienes quedaron desamparados en pleno desarrollo de la temporada. El golpe fue inesperado y, hasta hoy, muchos futbolistas buscan respuestas que aún no llegan.

Uno de los que se pronunció fue el delantero colombiano Róger Torres, en diálogo con Ovación, relató que la noticia los sorprendió de manera repentina. Según contó, el grupo venía entrenando con normalidad hasta que recibieron el comunicado oficial que confirmaba la exclusión. Tras ello, les devolvieron sus implementos y cada jugador tuvo que despedirse sin mayor explicación por parte de la directiva.

El atacante también reveló que el club mantiene deudas pendientes con el plantel, lo que agrava la situación. “Nos deben el mes de julio y seguimos entrenando hasta que salió el comunicado. Al final solo nos devolvieron nuestras cosas”, confesó el jugador, quien aseguró sentirse afectado no solo por lo económico, sino por el abrupto cierre de una etapa deportiva que venía siendo positiva.

Torres, que ya se encuentra en Colombia, lamentó que la dirigencia no haya dado la cara en los últimos días, dejando a todo el plantel en la incertidumbre. “El presidente no apareció y nos quedamos a la deriva”, señaló con evidente molestia, recordando que incluso tuvo que esperar un pasaje que nunca llegó para regresar a su país.

A nivel deportivo, el delantero expresó su frustración por no poder continuar en la Liga 1, donde vivía un buen momento con cuatro goles y tres asistencias en el Torneo Clausura. Además, destacó que el club había conformado un mejor equipo para encarar la segunda parte del torneo, lo que le hace sentir que la salida de Binacional llega en el peor momento.

Pese a las dificultades, Torres no descartó volver a jugar en Perú en un futuro. Reconoció que la liga local se adapta a su estilo y que guarda buenos recuerdos de su paso por otros clubes nacionales. “Me gusta la liga peruana porque encaja con mi forma de jugar. Ojalá en algún momento pueda volver”, declaró.

El caso de Binacional no solo afecta al delantero cafetero, sino también a los futbolistas peruanos que quedaron en el aire. Varios de ellos ya empezaron a buscar alternativas en otros clubes, mientras que algunos extranjeros, al igual que Torres, optaron por regresar a sus países de origen en busca de continuidad.

Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene sobre qué pasará con los contratos, los pagos pendientes y el futuro inmediato de quienes vistieron la camiseta del ‘Poderoso del Sur’. La exclusión del club ha dejado una herida en el campeonato y ha puesto sobre la mesa la fragilidad que pueden enfrentar los jugadores cuando las decisiones administrativas terminan por cortar de golpe sus carreras deportivas en un torneo.

La Federación Peruana de Fútbol anunció la salida de Binacional de la Liga1. (Binacional)

