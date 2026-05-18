Sporting Cristal tiene una oportunidad de oro en Copa Libertadores para avanzar en su objetio de clasificar a los octavos de final del torneo, cuando visite a Junior de Barranquilla por la penúltima fecha de la fase de grupos. El encuentro tiene en una posición expectante a los celestes que, si bien tienen un pésimo presente en la Liga 1, pueden asegurar el segundo lugar de la serie en la competencia internacional.

El club cafetero tiene mínimas chances de clasificación; sin embargo, no dejarán de luchar, así lo expuso el defensor Daniel Rivera, quien comentó sobre lo que significa para ellos este partido copero que los puede oficialmente eliminar de la competencia o abrir una posibilidad de avanzar.

“Estamos prestos para hacer la recuperación respectiva, para estar plenos en el partido del miércoles de Copa Libertadores. Y ya es el partido más importante que tenemos, ya después pensaremos en el partido de vuelta de la semifinal, pero primero es Copa Libertadores”, precisó.

Daniel Rivera es uno de los líderes de la defensa de Junior.

Cabe destacar que Junior tiene un panorama complicado en Copa Libertadores, pero avanzó a las semifinales de la Liga colombiana, por lo que existe algo de tranquilidad en el hincha del club.

El partido entre Junior y Sporting Cristal se jugará el próximo miércoles 20 de mayo en el estadio Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, desde las 9:00 p.m. (hora peruana).

Ambos equipos se enfrentaron en la primera rueda del grupo y fue triunfo celeste en el estadio Alejandro Villanueva de Matute por 2-0, con goles de Santiago González y Catriel Cabellos.

El líder del Grupo F es Palmeiras con 8 puntos, seguido de Cerro Porteño con 7, Sporting Cristal con 6 y Junior cierra la clasificación con apenas 1 punto, logrado ante los brasileños en la apertura de la serie.

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