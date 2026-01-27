En los últimos años, el arbitraje ha recibido distintos cuestionamientos por su rendimiento. Desde distintos frentes, han alzado la voz de protesta, tanto en Perú como en otros países. Tras esta situación, en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció la creación de un programa de profesionalización para las temporada 2026-2027, el cual contemplará bonos por rendimiento, salario mensual y sistema de mérito que incluye descenso por bajo desempeño.

El plan no cuenta con carácter de improvisación porque el futbol brasileño invertirá 195 millones de reales (38 millones de dólares) para la creación del ránking de rendimiento que tendrá que actualizarse por jornadas. De acuerdo a la información de la CBF, al menos dos árbitros de cada función serán descendidos de la categoría profesional.

Esta pérdida de categoría será para jueces centrales, asistentes y VAR. Además, todo sucederá basándose en notas que dejará cada partido a participar. Así como habrá descensos, también ascensos para los colegiados que forman parte de las series inferiores y destacaron en el año.

Los encargados de realizar las evaluaciones serán parte de una comisión técnica y observadores contratados por la CBF. La calificación estará basada en variables como control de juego, desempeño físico, aplicación de reglas y claridad al momento de comunicarse en situaciones como el uso del VAR.

La fase inicial tendrá a 72 profesionales, divididos en 20 árbitros central (11 de ellos contarán con escarapela FIFA). Además, habrá 40 asistentes (20 FIFA) y 12 jueces de video. Los árbitros serán remunerados con salarios mensuales, honorarios variables y bonos por desempeño, y deberán dedicarse principalmente a la actividad, sin estar obligados a hacerlo en forma exclusiva.

¿Qué implica este plan para los árbitros?

Todos los árbitros que estén incluidos en la lista oficial de profesionales y sean evaluados para el ránking, pasarán por una rutina de entrenamientos, con monitoreos tecnológicos y sanitarios. Además, pasarán por cuatro evaluaciones en el año, con pruebas físicas y simulación de partidos.

El cuerpo arbitral tendrá a su disposición un análisis de desempeño individual después de cada partido. De esta manera, podrá discutir “jugadas polémicas”. Esta situación fue especificada en el comunicado de la CBF. Sumado a ello, habrá un plan de capacitaciones mensuales.

La idea de capacitar a cada profesional es también para incluir aulas teóricas, pruebas y sesiones prácticas en el campo de juego. El caso de descenso arbitral se aplica en otras federaciones de fútbol del mundo como los países de Alemania, Inglaterra, España y México. Ahora, será usado en Brasil.

